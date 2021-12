La estrella de la WWE Baron Corbin dice que recibió amenazas de muerte tras derribar a Becky Lynch durante un épico combate intergénero

El luchador estadounidense y excampeón de EE.UU. de la WWE, Baron Corbin, relató durante una reciente entrevista que recibió amenazas de muerte por parte de algunos fanáticos tras aplicar su famoso golpe final conocido como 'End of Days' (el fin de los días, en español) contra Becky Lynch durante un combate en 2019.

El episodio tuvo lugar durante un combate intergénero cuando Corbin y Lacey Evans se enfrentaron a Becky Lynch y a Seth Rollins.

"Cuando golpeé a Becky con 'End of Days', estaba recibiendo amenazas de muerte de forma regular", dijo la estrella de SmackDown en el marco del podcast 'Out of Character' con Ryan Satin. "El 95 % [de críticos] están en Internet o a salvo en algún lugar al que no se puede acceder", continuó.

En ese contexto afirmó que "sería divertido" si todas las personas que lo esperan en los aeropuertos para un autógrafo, abrieran su Twitter y le mostraran si están bloqueadas, para poder decidir si darles o no su firma.

El momento en cuestión se puede observar en el minuto 19:55 de este video.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!