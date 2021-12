Exmodelo de Playboy golpea a un pasajero de 80 años durante un vuelo y le escupe en la cara, acaba detenida por el FBI y afronta cargos de agresión

En EE.UU., una exmodelo de Playboy que viajaba en un avión de Delta Airlines el 23 de diciembre desde Tampa (Florida) a Atlanta (Georgia) fue detenida tras provocar un altercado durante el vuelo y golpear a otro viajero, comunicó la Policía de Atlanta.

En un video aparecido en redes sociales, se puede ver a Patricia Cornwall, de 51 años, de pie en el pasillo del avión y gritándole a un pasajero sentado.

Una querella criminal, citada por medios locales, indica que la disputa empezó cuando la mujer estaba regresando del baño y una azafata le pidió que se sentara en un asiento vacío durante el tiempo en el que se realizaba la entrega de bebidas. "¿Qué soy yo, Rosa Parks?", preguntó entonces Cornwall, refiriéndose a la famosa activista afroamericana que en 1955 se negó a ceder el asiento a un blanco y moverse a la parte trasera de un autobús en Alabama. Un hombre de 80 años, identificado en el documento como R.S.M. afirmó entonces que el comentario "era inapropiado" y le dijo que "no es negra […], esto no es Alabama y esto no es un autobús".

Durante el conflicto, la mujer y el hombre intercambiaron insultos y en un momento dado, Cornwall pidió al hombre que se pusiera la mascarilla, antes de golpearlo y escupirle en la cara.

Otros pasajeros y miembros de la tripulación que intentaron mediar también resultaron heridos, según las autoridades. La mujer fue entregada a agentes del FBI a su llegada al al aeropuerto de destino.

Este lunes, Cornwall compareció ante un tribunal federal de Atlanta, donde fue formalmente acusada del delito de agresión en la jurisdicción aérea especial de EE.UU. En caso de ser declarada culpable, podría enfrentar una pena de un año de prisión y una multa de hasta 100.000 dólares. El juez fijó una fianza de 20.000 dólares y permitió a la mujer volver a su domicilio en California a la espera de la próxima audiencia.