"La gente no tiene ni idea de las cosas horribles que me hicieron": Britney Spears explica por qué no está dispuesta a volver a producir música

En un 'post' publicado este martes en su Instagram, Britney Spears explicó por qué no está dispuesta a volver inmediatamente a la industria musical, señalando que el período de la tutela la dejó asustada del negocio y de la gente. "Quería ser amable pero lo que le hicieron a mi corazón fue imperdonable. Durante 13 años pedí que me dejaran interpretar nuevas canciones y remezclas de mis viejas canciones, [...] pero siempre me decían que no", puntualizó la cantante.

"Fue una trampa para hacerme fracasar", escribió. "Tanto tiempo perdido solo para avergonzarme y humillarme y supongo que a la mayoría ahora le parece extraño por qué ya ni siquiera hago mi música. La gente no tiene ni idea de las cosas horribles que me hicieron a mí personalmente, y por lo que he pasado. Le tengo miedo a la gente y al negocio. Realmente me lastimaron", dijo Spears.