Muere Harry Reid, exlíder demócrata en el Senado de EE.UU., a los 82 años

Harry Reid, exlíder del Partido Demócrata en el Senado de EE.UU., que ocupó este cargo entre 2005 y 2017, murió a los 82 años de edad, informó este miércoles Reuters. Reid, quien representó al estado de Nevada durante más de tres décadas, falleció tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas.

"Tuve el honor de servir con algunos de los grandes líderes de la mayoría del Senado de nuestra historia. Harry Reid fue uno de ellos. Y para Harry no se trataba del poder por el poder. Se trataba del poder de hacer lo necesario para la gente", afirmó Joe Biden en un mensaje de condolencias dirigido a la familia del fallecido. A su vez, el expresidente demócrata Barack Obama publicó una carta con motivo de la muerte de Reid. "Usted fue un gran líder en el Senado, y al principio fue más generoso conmigo de lo que tenía derecho a esperar [...] Yo no habría sido presidente si no hubiera sido por su aliento y apoyo, y no habría logrado la mayor parte de lo que hice sin su habilidad y determinación", escribió el exmandatario.