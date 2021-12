La diputada mexicana Margarita García denuncia que fue secuestrada y golpeada por policías de Ciudad de México

Margarita García, diputada federal mexicana por el Partido del Trabajo (PT), denunció que fue secuestrada y golpeada por agentes policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Según relató la legisladora a través de su cuenta en Facebook, el hecho ocurrió en horas de la tarde de este martes, cuando se dispuso a "preguntar y cuestionar" a unos policías que "golpeaban a ciudadanos con el pretexto de revisar los papeles de sus vehículos".

Tras involucrarse en el hecho y hacer el cuestionamiento, dice la diputada, los uniformados la "secuestraron y golpearon", al igual que a su hijo y a dos sobrinos menores; además, empujaron a su madre, que es una persona de la tercera edad.

En declaraciones que brindó más tarde a la prensa, la legisladora detalló que en el momento en el que discutían con los policías, uno de sus sobrinos menores comenzó a grabar con su celular. Minutos después, llegaron dos patrullas más, con seis uniformados, quienes se fueron contra su familiar, le arrebataron el celular y lo tiraron al piso.

Asimismo, otros dos policías se ensañaron contra ella: "Me aplicaron la famosa llave que aplican, me estaban asfixiando; una me agarra de los pies y me avientan a la patrulla, me esposan".

García comentó que les explicó a los policías que era diputada federal, pero la ignoraron.

La diputada federal, Margarita García salió esta madrugada de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos tras denunciar a 10 policías preventivos del sector Venustiano Carranza por los delitos de robo y lesiones. #CDMXpic.twitter.com/iRBdBXdM5v — Isidro Corro (@isidrocorro) December 29, 2021

"Pudimos ser torturados y hasta asesinados, pues es lo que los policías con violencia nos gritaban que nos harían dentro de la patrulla mientras nos golpeaban; además de recitarnos un sin fin de agresiones verbales", menciona la legisladora en su relato en Facebook.

García señala que gracias a la intervención de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y autoridades locales, se "evitó que el calvario continuara".

Luego de los sucedido, la diputada denunció a los policías ante la agencia de la Fiscalía especializada en servidores públicos. "Seguiré de cerca el caso en asuntos internos, pues muchos elementos se sienten intocables por portar un uniforme, un arma y así andar por las calles sin respetar los protocolos debidos, aplicando solo la fuerza e intimidación", enfatizó.

El grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados del Congreso mexicano condenó la agresión. "A pesar de que la diputada se identificó, la manera de proceder de los policías estuvo alejada de cualquier protocolo; ignorando incluso el fuero constitucional al que tienen derecho las y los legisladores federales", dice un comunicado.

📰 #Comunicado || Las y los diputados del GPPT condenamos enérgicamente y externamos nuestra indignación ante la actuación de elementos policíacos de la @SSC_CDMX, quienes agredieron a nuestra compañera y diputada, @magogarciag. pic.twitter.com/DJlLFDnPAA — Diputados Federales PT LXV (@DiputadosPTLXV) December 29, 2021

La bancada pidió que se inicie una investigación y "se sancione conforme a la ley" a los responsables de este hecho, con el fin de "garantizar que ninguna ciudadana o ciudadano sea víctima de atropellos por parte de servidores públicos".