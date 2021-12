Bolsonaro afirma que no vacunará a su hija de 11 años, en medio de la polémica por la inmunización a menores

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que Laura, su hija de 11 años, no se vacunará contra el covid-19 en medio de la polémica por su oposición a la decisión de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que autorizó la inmunización a niños de entre 5 a 11 años de edad.

"He hablado con Queiroga [ministro de Salud] y el día 5 tiene que editar normas de cómo se debe vacunar a los niños (...) Espero que no haya interferencia del Poder Judicial porque mi hija no se vacunará", declaró a sus seguidores en San Francisco do Sul, estado de Santa Catarina, donde está de vacaciones.