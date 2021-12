"Siempre recibimos respuestas evasivas": Personas en situación de calle de Buenos Aires comenzarán el Año Nuevo con una huelga de hambre

Personas en situación de calle de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) comenzarán el año nuevo con una huelga de hambre por tiempo indeterminado, "ante la falta de cumplimiento de los acuerdos pactados" con funcionarios del Gobierno porteño.

"Ante el incumplimiento de los acuerdos pactados con las personas en situación de calle por parte del Gobierno de la Ciudad y su Jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez) Larreta, decidimos en asamblea permanente realizar la cena de fin de año, el próximo viernes 31 a partir de las 20 horas en la puerta del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat", anunció la agrupación Proyecto 7.

Horacio Ávila es uno de los fundadores de Proyecto 7, una organización integrada y coordinada por personas en situación de calle que se dedica a la ayuda y formación laboral de personas sin techo que residen en las calles de la capital argentina. Según detalló Ávila a RT, luego de la cena y a partir de las 00 horas del 1 de enero, un grupo de personas sin hogar iniciará la huelga de hambre como forma de protesta.

"Los reclamos son variados, tienen que ver básicamente con mejorar la calidad de vida de la gente, con mejorar los albergues que tenemos, que son edificios de muchos años, deteriorados por el uso constante de más de 120 personas por lugar. Esto lo venimos pidiendo desde 2019, pero siempre recibimos respuestas evasivas", indicó.

Afectados por la inflación

Otra cuestión que están exigiendo es el aumento del presupuesto para los convenios que fueron firmados con los centros de integración, ya que en 2019 hubo un 55 % de inflación anual y más del 42 % en 2020. "A nosotros solo nos dieron un 10 % de aumento, o sea que es irrisorio", señala Ávila.

El problema de la inflación, que este año cerrará por encima del 50 %, afecta a todo el país y hace que el poder adquisitivo de las personas se vea reducido mes a mes, debido al constante aumento de precios de los productos de la canasta básica. Para una organización como Proyecto 7, el hecho de que no se actualicen las partidas presupuestarias pone en riesgo la atención y alimentación de la gente sin hogar.

"Cocinamos nuestras propias comidas, pero los alimentos tuvieron un incremento enorme y todo eso lo sufrimos en el día a día, nadie repone esa diferencia y así se hace muy difícil sostener a más de 400 personas por día".

Vivir en la calle en plena pandemia

Ávila, quien pasó tiempo viviendo en la calle desde 2002 al no poder pagar su alquiler en plena crisis económica y social en Argentina, señala también la necesidad de contar con insumos de prevención y protocolo contra el covid-19, porque desde principio de año no los están entregando.

En el marco de la tercera ola de coronavirus, Buenos Aires es una de las ciudades donde más aumentaron los contagios (más de 7.329 casos este miércoles 29).

Horacio Ávila, fundador de Proyecto 7 Es ridículo que no se entienda que lo que estamos pidiendo son recursos para mejorar la vida de la gente, para que podamos trabajar mejor de lo que lo venimos haciendo.

El tema de la salud mental es otro de los puntos fundamentales para atender en este tipo de población. Está la cuestión psicológica, la psiquiátrica, la emocional y dentro de estas aristas está la situación de consumo problemático, que es algo preocupante y a veces provoca un deterioro neurológico muy fuerte. "Todo eso es un trabajo primero de prevención y después de atención permanente. No hay manera de no hacerlo, pero no recibimos ese tipo de recursos por parte del Gobierno, para solventar profesionales, talleres, medicación, entre otras cosas".

En julio de 2019, antes de la pandemia, la Justicia de Argentina ordenó al alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, implementar de manera urgente un "plan de emergencia" para asistir a personas en situación de calle, a raíz de la muerte de seis indigentes durante la ola polar que azotó al distrito aquel invierno.

Lo cierto es que la situación no solo no mejoró, sino que empeoró a raíz de la crisis sanitaria.

"Es ridículo que no se entienda que lo que estamos pidiendo son recursos para mejorar la vida de la gente, para que podamos trabajar mejor de lo que lo venimos haciendo", dice Horacio Ávila.

Números dispares para una problemática urgente

Proyecto 7, junto con otras organizaciones sociales, realizan cada año un censo de personas en situación de calle, que siempre dista por lejos de lo registrado oficialmente por el Gobierno de Buenos Aires. El último se realizó en 2019, ya que los siguientes dos años no se pudo llevar a cabo por la pandemia.

En ese sondeo fueron contabilizadas 7.251 personas, pero Ávila cree que hubo un aumento del 30 % durante la crisis sanitaria —que fue también económica—, por lo que estima que existen más de 10.000 sin techo, solo en la Ciudad.

El censo más reciente realizado por la administración porteña fue publicado en julio de este año y realizado en una sola noche. Arrojó un total de 2.573 personas, un 48 % más de lo registrado en 2019 (en 2020 no se hizo por la situación del covid-19).

El pasado 9 de diciembre fue aprobado en el Senado de la Nación, y convertido en ley, el proyecto que garantiza los derechos humanos de las personas en situación de calle y de las familias sin techo.

La iniciativa define como su objeto el de garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y "en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina". La normativa obliga al Estado a articular un censo a nivel nacional, a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amigos