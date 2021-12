"Los problemas que atravesamos son graves": un ciberataque paraliza las imprentas en uno de los editores de periódicos más grandes de Noruega

La empresa no descarta que información personal de suscriptores y empleados haya sido comprometida durante el ataque.

Amedia, uno de los grupos de prensa más grandes de Noruega, tuvo sus imprentas paralizadas este martes después de sufrir un ataque cibernético masivo, informó la compañía en su sitio web.

"La situación no está clara. Los problemas que estamos experimentando se deben a un ataque informático externo contra algunos de nuestros sistemas. Estamos en el proceso de obtener una visión general de la situación, pero aún no conocemos todo el potencial de daños", declaró el vicepresidente ejecutivo de la empresa, Pal Nedregotten.

"Tenemos ya implementadas amplias medidas para limitar los daños y restaurar las operaciones normales lo más rápido posible, [...] la situación significa que este miércoles y hasta que se resuelva la situación no se publicarán los periódicos", explicó Nedregotten.

Según Amedia, no está claro si la información personal de suscriptores y empleados se ha visto comprometida. Hasta el momento, no hay indicios de que esto haya sucedido, pero la empresa no descarta tal escenario.

Los datos potencialmente hackeados serían los nombres y apellidos de los suscriptores, su dirección, número de teléfono e historial de suscripción. "Otros datos, como la contraseña de ID, historial de lectura, información de la tarjeta bancaria, etc., no se ven afectados", aseguró la empresa.

"Hasta ahora tenemos que afirmar que los problemas que estamos atravesando son graves", lamentó Amedia, asegurando que toma "muy en serio" la situación y que el caso será denunciado a la Policía.