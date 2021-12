Biden promete no desplegar armas ofensivas en Ucrania y Putin exige que las negociaciones no se conviertan en una charla intrascendente

Según Yuri Ushakov, asesor del presidente ruso, Vladímir Putin "da mucha importancia a estas conversaciones, pero […] esperamos no el propio proceso de negociaciones, sino resultados concretos de acuerdo con nuestas preocupaciones, expuestas, en particular, en papel".

La conversación telefónica que mantuvieron este jueves los presidentes de Rusia y EE.UU., Vladímir Putin y Joe Biden, estuvo "dedicada completamente a las cuestiones de garantías de seguridad" y fue productiva, señaló durante una rueda de prensa el asesor del mandatario ruso, Yuri Ushakov.

En particular, el funcionario resaltó que "el punto principal que transmitió la parte estadounidense durante esta conversación fue que el presidente Biden declaró claramente que Estados Unidos no tiene intención de desplegar armas ofensivas en Ucrania".

"Es muy importante que el presidente Biden haya subrayado varias veces durante la conversación que no se puede iniciar una guerra nuclear, ni tampoco ganarla", dijo Ushakov. El asesor agregó: "Biden también subrayó que Rusia y Estados Unidos pueden y deben desempeñar un papel clave en los esfuerzos por garantizar la paz y la seguridad tanto en Europa como en el resto del mundo.

"El presidente Putin dijo que da mucha importancia a estas conversaciones, pero no deben degenerar en una charla intrascendente. Por lo tanto, en primer lugar, esperamos no el propio proceso de negociaciones, sino resultados concretos de acuerdo con nuestras preocupaciones, expuestas, en particular, en papel", subrayó Ushakov.

Sanciones resultarían en una "ruptura completa de relaciones"

De acuerdo al asesor, durante la llamada el mandatario estadounidense mencionó que los países occidentales reaccionarán a una mayor escalada en la frontera ucraniana con "sanciones masivas" contra Rusia. Su homólogo ruso respondió que, en tal caso, las relaciones bilaterales entre Moscú y Occidente se verán "muy seriamente dañadas".

"Si Occidente, no obstante, decide introducir estas sanciones sin precedentes bajo ciertas condiciones, entonces todo esto podría conducir a una ruptura completa de las relaciones entre nuestros países", citó Ushakov a Putin.