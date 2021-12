El Banco de México tendrá su propia criptomoneda en 2024

El Gobierno mexicano anunció que el Banco de México tendrá su propia moneda digital en 2024, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador había descartado su uso.

Aunque el Banco de México es autónomo, el encargado de hacer el anuncio fue el Gobierno federal, que a través de sus redes sociales explicó que esta decisión se tomó "por considerar de suma importancia estas nuevas tecnologías y la infraestructura de pagos de última generación como opciones de gran valor para avanzar en la inclusión financiera en el país".

En octubre pasado, López Obrador fue cuestionado acerca de si usaría las criptomonedas luego de que, por decisión del presidente Nayib Bukele, El Salvador se convirtiera en el primer país en aceptar el bitcóin como moneda de curso legal.

"No vamos nosotros a cambiar en ese aspecto, pensamos que debemos de mantener ortodoxia en el manejo de las finanzas, no tratar de innovar mucho en el manejo financiero. Es cuidar que esté bien el ingreso; para eso, que no haya evasión fiscal, que todos contribuyamos, que no haya privilegios en el pago de los impuestos y con eso es suficiente", dijo en ese momento el mandatario.

La primera mujer al frente del Banco de México

Sin embargo, ahora la entidad monetaria ya trabaja en el desarrollo y lanzamiento de una moneda digital de la que no se han ofrecido mayores detalles, y cuyo proyecto deberá concretar Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, que en enero dejará su cargo para convertirse en la primera gobernadora del Banco de México.

La funcionaria participó este jueves de la conferencia de López Obrador, y afirmó que se sentía muy honrada de haber sido postulada por el presidente. "El Banco de México es una gran institución que cuenta con equipo sólido que debe cumplir con el mandato de mantener el nivel de precios para beneficiar a los más vulnerables", señaló.

También reiteró que se sentía "muy afortunada" de ser la primera mujer en dirigir el Banco de México en sus 96 años de existencia.

López Obrador, por su parte, aseguró que seguirá respetando la autonomía de una entidad que no depende del Poder Ejecutivo, aunque insistió en que su objetivo principal es que no haya inflación porque las subas de precios siempre afectan más a la gente humilde.

