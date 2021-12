"No vemos ninguna amenaza de agresión abierta": Ucrania descarta la probabilidad de una invasión rusa

El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania no considera probable que Rusia invada el país, dijo este jueves el secretario del organismo, Alexéi Danílov.

"Hoy no vemos un gran peligro en las fronteras. […] Hoy no vemos ninguna amenaza de agresión abierta por parte de la Federación de Rusia", señaló Danílov durante una conferencia de prensa tras una reunión del Consejo. En particular, resaltó que para que la invasión a gran escala fuera exitosa, la concentración de tropas rusas en las zonas fronterizas debería de ser "al menos tres, cuatro, cinco veces mayor de lo que es hoy".

"No es en absoluto necesario imponer la ley marcial y […] asustar a la sociedad", afirmó el funcionario. En cuanto a la campaña mediática acerca de la supuestamente inminente invasión, la describió como "uno de los, digamos, ataques informativos que se realizan hoy en el territorio de nuestro Estado".

Las declaraciones de Danílov contrastan fuertemente con el tono de algunas autoridades ucranianas en los últimos dos meses, como por ejemplo el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, que el 30 de noviembre afirmó que Moscú estaba considerando la posibilidad de una agresión para cambiar radicalmente el equilibrio en la región.

Invasión mediática

Las preocupaciones sobre una posible invasión rusa en Ucrania se han intensificado en Occidente luego de que en noviembre varios medios publicaran supuestos planes del operativo. Así, de acuerdo a una publicación de Bloomberg, Moscú prevé la participación de 100.000 militares rusos, la mitad de los cuales, según fuentes de la agencia, ya han ocupado sus posiciones. El medio también reportó que la "invasión" de Moscú contaría con apoyo aéreo.

En respuesta, el 9 de diciembre el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general Valeri Guerásimov, durante una sesión informativa tachó de "falsos" los reportes mediáticos sobre una supuesta invasión rusa en Ucrania. Asimismo, opinó que los países miembros de la Alianza Atlántica prestan "excesiva" atención a los movimientos de tropas rusas en el propio país. "El redespliegue de unidades durante las preparaciones para el combate es una práctica rutinaria de las Fuerzas Armadas de cualquier país. Las actividades militares se realizan en el territorio nacional, por lo que no requieren notificación", señaló Guerasimov.

El pasado sábado, el Ministerio de Defensa ruso anunció la retirada de 10.000 efectivos desplegados en regiones cercanas a la frontera con Ucrania.

Entre tanto, ya en noviembre el vocero de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, denunció que las acusaciones de que Rusia está preparando una agresión podrían ser un "camuflaje" para los potenciales planes agresivos de Kiev de resolver mediante la fuerza la situación en Donbass. El pasado viernes, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, corroboró estas preocupaciones. En particular, declaró que unos 4.000 instructores militares de EE.UU. se encuentran en la línea de contacto entre las tropas leales a Kiev y los rebeldes. Asimismo, indicó que solo en las últimas dos semanas la misión especial de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) registró casi 7.000 casos de violación del alto el fuego en la zona, "cinco veces más que en diciembre de 2020".

