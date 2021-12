China advierte que el apoyo de EE.UU. a Taiwán pone a la isla en una "situación extremadamente precaria" y traerá a Washington un "costo insoportable"

Desde Pekín aseveraron que "Taiwán no tiene otro camino a seguir que no sea la reunificación con el continente".

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, advirtió este jueves que EE.UU. corre el riesgo de pagar un "costo insoportable" debido a sus acciones en torno a Taiwán.

"Washington ha retrocedido en su compromiso contraído cuando estableció relaciones diplomáticas con China, condonó e instigó a las 'fuerzas de la independencia de Taiwán' y trató de distorsionar y vaciar el principio de una sola China", señaló el funcionario en una entrevista concedida a la agencia Xinhua y China Media Group. "Esto pondrá a Taiwán en una situación extremadamente precaria y traerá un costo insoportable para el propio EE.UU.", afirmó.

"Solo hay una China en el mundo y Taiwán es parte de China. Este es un hecho histórico y legal innegable. Aunque existe un antagonismo político entre los dos lados del estrecho de Taiwán como resultado de la guerra civil que se libró hace muchos años, la soberanía y la integridad territorial de China nunca se han roto y no se romperán", recordó. "Taiwán no tiene otro camino a seguir que no sea la reunificación con el continente", agregó Wang.

Unos días atrás, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán china, Ma Xiaoguang declaró que Pekín está dispuesto a hacer todo lo posible para buscar una reunificación pacífica con Taiwán, pero actuará si las "fuerzas separatistas" de la isla "provocan, ejercen fuerza o incluso traspasan cualquier línea roja".

La situación en torno a Taiwán se ha convertido en un factor clave en las tensas relaciones entre China y Estados Unidos, el proveedor de armas más importante de la isla a pesar de su ausencia de relaciones diplomáticas formales.

