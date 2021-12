¿Qué puede suponer para el príncipe Andrés de Inglaterra el veredicto de culpabilidad de Ghislaine Maxwell?

Los miembros del jurado del juicio contra la expareja de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, finalmente acordaron su veredicto y la mujer fue declarada culpable este miércoles de cinco de los seis cargos que enfrentaba en relación con el tráfico y abuso sexual de menores. La pregunta que se plantea ahora es, ¿qué podría suponer este veredicto para el príncipe Andrés de Inglaterra?

El miembro de la familia real británica apenas fue mencionado durante el proceso, pero aun así se encuentra en el foco de atención de medios y expertos. Este hecho se debe a que el nombre del duque de York aparecía en documentos judiciales que implican como cómplices del fallecido magnate y depredador sexual a algunos de los hombres más poderosos y ricos del mundo, documentos que salieron a la luz solo un día antes a muerte de Epstein en su celda de cárcel donde se encontraba a la espera de juicio.

Asimismo, Virginia Giuffre, presunta víctima del difunto empresario estadounidense, presentó una demanda civil ante una corte de Nueva York acusando al segundo hijo de la reina Isabel II de agredirle sexualmente y maltratarle en repetidas ocasiones hace unas dos décadas, cuando ella era menor de edad. La demanda señala que la mujer temía ser asesinada, sufrir lesiones físicas u otras repercusiones en caso de "desobedecer" al trío compuesto por Epstein, Maxwell y el príncipe debido a sus "poderosas conexiones, riqueza y autoridad".

¿Qué puede pasar ahora?

Este jueves, Giuffre aplaudió el veredicto de culpabilidad de Ghislaine Maxwell, pero al mismo tiempo denunció que la 'socialité' "no actuó sola" y que "otros deben rendir cuentas". Las vistas orales en relación a su demanda están fijadas para el 4 de enero, donde el equipo legal del príncipe británico buscará que se desestime la causa. En caso de no tener éxito, el hijo de Isabel II podría tener que enfrentar un juicio en "algún momento entre septiembre y diciembre del próximo año". Anteriormente, la defensa del duque de York argumentó que la mujer no podía interponer una demanda en EE.UU. debido a que ha vivido por muchos años en Australia.

Por otra parte, los jueces ordenaron hacer público el próximo 3 de enero el acuerdo de conciliación de 2009 entre Epstein y Giuffre, que podría afectar directamente a la demanda en contra del príncipe. Según la defensa de este, dicho trato liberó al duque de York de cualquier responsabilidad ante las acusaciones, porque Epstein insistió en que el acuerdo cubriera a cualquier persona que la mujer pudiera demandar. Sin embargo, dicho argumento fue desestimado por el abogado de Giuffre.

Las acusaciones en contra del príncipe Andrés ya propinaron un duro golpe a su reputación y lo obligaron a abandonar sus funciones públicas. Ahora, la condena de Maxwell generó fuerte preocupación en sus abogados, dado que la carga de la prueba en un caso penal es mucho mayor que la necesaria en un caso civil. Con todo, calificaron el juicio contra Maxwell como "desastroso" para Giuffre, ya que la Fiscalía se negó a llamarla para declarar. Por otra parte, sostuvieron que un testimonio que se presentó durante el proceso dejó la demanda "seriamente, si no fatalmente, debilitada".

Se referían al testimonio de una mujer, presentada en la corte como 'Carolyn', que afirmó que no fue reclutada por Maxwell, sino por la propia Giuffre. 'Carolyn' testificó que fue la acusadora del príncipe Andrés quien la llevó a la mansión de Epstein en Palm Beach a principios de la década de 2000. De acuerdo a los reportes, los abogados del príncipe Andrés podrían estar planeando citarla como testigo para argumentar que Giuffre se dedicaba a llevar menores al fallecido multimillonario.

¿Hablará Maxwell?

Sin embargo, aún existe otra cara de la moneda que podría hundir al príncipe y es la propia Ghislaine Maxell. Los expertos señalan que, a pesar de haber optado por no testificar en su propio juicio y, en consecuencia, no haber sido interrogada sobre su amistad con el duque de York, Maxwell podría revertir esta decisión más adelante. Se cree que la mujer podría empezar a hablar en un intento de cooperar con las autoridades para reducir su condena en el caso de que la demanda contra el príncipe Andrés llegue a juicio.

"Si Maxwell tiene información y pruebas incriminatorias en relación con el príncipe Andrés o, de hecho, con cualquier otra persona que haya participado en conductas ilícitas en asociación con Jeffrey Epstein, entonces creo que el príncipe y cualquier otro pueden tener mucho que temer de un proceso de negociación de la sentencia", comentó Nick Goldstone, jefe de resolución de disputas del bufete de abogados internacional Ince.

Por su parte, Felicity Gerry, abogada británica experta en derecho internacional, señaló que "la negociación de la sentencia puede ocurrir si ella decide dar o ha dado información" y esta "podría implicar a muchas personas, incluido el príncipe Andrés". "Ciertamente, no tiene nada que perder ahora que se enfrenta a una sentencia importante", concluyó.