Argentina habilita la explotación petrolera frente a las costas de Mar del Plata y despierta el repudio de ambientalistas

El Gobierno de Argentina autorizó este jueves la explotación petrolera sobre el océano Atlántico, frente a las costas de la ciudad balnearia de Mar del Plata. La decisión generó el repudio de organizaciones ambientalistas, que ya comenzaron a movilizarse en las calles.

En el último día de actividad administrativa del año, la Casa Rosada otorgó, a través del decreto 900/2021, la Declaración de Impacto Ambiental, para el proyecto de adquisición sísmica en áreas de exploración offshore CAN 100, CAN 108 y CAN 114, ubicadas en la Cuenca Argentina Norte.

Las empresas interesadas y que recibieron el permiso para la exploración son la noruega Equinor, en sociedad con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y la multinacional Shell.

Las áreas CAN 100 Y 108 se encuentran ubicadas a 307 kilómetros frente a la costa de Mar del Plata, la ciudad turística más visitada por los argentinos, mientras que la CAN 114 está a 443 kilómetros.

La decisión sorprende porque en las audiencias previas de consulta pública, de las que participaron unas 500 personas, entre miembros de la sociedad civil, representantes de organizaciones sociales y ambientalistas y del sector petrolero, hubo un rechazo mayoritario.

Además, porque resulta contradictorio con el discurso oficial sobre el plan de descarbonización de Argentina, en el marco de la transición energética a la que se ha comprometido el país para 2050.

"La exploración sísmica es el primer paso para la explotación petrolífera en el Mar Argentino, con una probabilidad de derrames del 100 %. Necesitamos proteger las costas y los ecosistemas marinos para asegurar nuestro presente y futuro", indicaron desde la organización Greenpeace Argentina.

Es una condena al Mar Argentino, sus ecosistemas y comunidades costeras. A nuestro presente y futuroEsto sucede mientras medio país está ardiendo, a espalda de la ciudadanía y desoyendo la voz de las miles de personas que en Audiencia Pública manifestaron estar en contra. pic.twitter.com/NS3m3fGWNf — Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) December 30, 2021

Y remarcaron que Argentina "debe dejar de apostar por combustibles fósiles, que se transformarán en tecnologías obsoletas en los próximos años y agilizar la transición a las energías renovables".

Este jueves, integrantes de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras se movilizaron para rechazar la decisión del gobierno nacional, llamando la atención de cientos de turistas que disfrutaban de sus vacaciones en las playas de Mar del Plata.

"Algunos no entendían lo que pasaba, otros se sorprendían, muchos se sumaban y preguntaban dónde informarse y cómo saber más de lo que está pasando o lo que va pasar", relataron desde la organización.

Mar del Plata y muchos más distritos de la costa ya comenzaron a movilizarse c/ la aprobación de la explotación petrolera s/ el mar 🇦🇷.Crece cada día más la oposición de la sociedad frente a los proyectos que expanden la explotación de combustibles fósiles.#NOesNOpic.twitter.com/Pf74VTdrrj — Rafael Colombo (@RafaColombo84) December 31, 2021

La medida del Gobierno de Alberto Fernández remite a la decisión del gobernador de la provincia de Chubut, Mariano Arcioni, quien hace dos semanas aprobó la Ley de Zonificación de la Actividad Minera a pesar del rechazo de la mayoría de los vecinos. Tras cuatro días de protestas, la legislatura decidió derogar la normativa. Habrá que ver si, en el caso de Mar del Plata, la voluntad popular se impone a los intereses económicos.