Un documental de Netflix exhibe el caso de cuatro mexicanos encarcelados por un supuesto secuestro y López Obrador responde

🎬🗣️ Al ser cuestionado sobre el documental #DudaRazonable, el presidente @lopezobrador_ señaló: “no he visto la serie pero sí estoy enterado. Me lo acaba de plantear la gobernadora de #Campeche y ella me pidió que interviniéramos porque se considera una injusticia”@PresuntoCpic.twitter.com/7yyvawQu02