Vladímir Putin felicita al pueblo ruso por la llegada del 2022 con su tradicional mensaje de Año Nuevo (VIDEO)

¡Estimados ciudadanos de Rusia! ¡Queridos amigos! El año 2021 está llegando a su fin. Muy pronto el tiempo nos llevará del pasado al futuro. Es lo que ocurre cada día, cada minuto y segundo, pero cuando sentimos con claridad el continuo transcurso del tiempo es en el momento de recibir al Año Nuevo.

Lo esperamos como un importante hito vital. Ahora a todos nos une la esperanza de cambios positivos que están por venir, pero somos conscientes de que no pueden separarse de los acontecimientos del año que estamos a punto de dejar atrás. Hemos tenido que enfrentar enormes desafíos, pero hemos aprendido a vivir en estas condiciones tan duras, a resolver tareas difíciles. Y lo hemos logrado gracias a nuestra solidaridad. Hemos seguido luchando juntos contra una peligrosa pandemia que se ha apoderado de todos los continentes y que sigue sin rendirse. Esta fatídica enfermedad ya se ha llevado decenas de miles de vidas, y quisiera expresar mi más sincero apoyo a todos los que han perdido a seres queridos.

¡Queridos amigos! Lo más importante es que hemos superado todas las dificultades del año 2021 conjuntamente. Hemos defendido a quienes se encontraban en una situación difícil. Hemos prestado apoyo en primer lugar a los miembros de las generaciones de mayor edad, y también a las familias con niños, que son el futuro de Rusia. Hemos protegido de manera sólida y consecuente nuestros intereses nacionales, la seguridad de nuestro país y de sus ciudadanos. Hemos logrado recuperar la economía en poco tiempo y ahora estamos preparados para abordar tareas estratégicas de desarrollo en muchos ámbitos.

Por supuesto, aún quedan muchos problemas por resolver, pero hemos superado este año con dignidad. En este sentido, el mérito principal es de ustedes, los ciudadanos de Rusia. Es el resultado de su ardua labor. Cada uno en su lugar se ha esforzado por cumplir su deber, por hacer no solo lo que estaba a su alcance, sino mucho más, ayudar a aquellos que estaban en una situación singularmente difícil. ¡Se lo agradezco de corazón a todos ustedes!

En tiempos tan duros como estos, es importante que cada cual siga avanzando con buen ánimo, que se esfuerce por hacer realidad sea como sea sus proyectos personales y por aportar el bien a la sociedad y a la patria. A la hora de recibir el Año Nuevo esperamos que nos brinde nuevas oportunidades, que nos acompañe la suerte, pero al fin y al cabo sabemos que la realización de nuestros planes depende en primer lugar de nosotros mismos, de las prioridades que nos marquemos y con las que llenemos nuestra vida, y de lo firme y activamente que nos pongamos manos a la obra para conseguir resultados concretos y visibles. Estos formarán la base para poder hacer realidad nuestros proyectos nacionales. Y el proyecto principal es mejorar el bienestar y la calidad de vida de la gente. La realización de esta tarea es lo que hará a Rusia todavía más fuerte. Solo unidos podremos fomentar el futuro desarrollo y la prosperidad de nuestra patria.

Queridos amigos, la noche de Año Nuevo está literalmente repleta de gratas emociones y pensamientos placenteros, del deseo de todos y cada uno de manifestar sus mejores cualidades. Y en esta apertura y generosidad reside la esencia y la energía de esta maravillosa fiesta, cuando resulta tan importante llenar a los padres de atenciones y cuidados, abrazarlos si están al lado, decirles a todos los familiares lo mucho que los queremos. ¡Qué felicidad es tener amor, hijos, familia y amigos! Son los máximos valores que, en gran medida, determinan el sentido de la vida de toda persona. Todos queremos seguir contando el año que viene con su seguro respaldo. Y ahora nos apresuramos a confesarles nuestros sentimientos más íntimos a nuestros seres queridos, dirigirles esas sinceras palabras de cariño y agradecimiento que a veces no tenemos tiempo de pronunciar en el ajetreo cotidiano. Lo que hace del Año Nuevo algo tan mágico es precisamente abrir nuestros corazones a la sensibilidad y la confianza, a la generosidad y la compasión. No importa dónde se encuentre uno en estos momentos, con la familia o los amigos, o en la plaza de la ciudad preferida, por todas partes se oyen las felicitaciones más cordiales. Con gran placer me uno a todas ellas, y señaladamente quiero felicitar el Año Nuevo a todos los que ahora mismo están cumpliendo sus deberes profesionales y militares, salvando y cuidando a pacientes, haciendo guardia o protegiendo el orden público, a esos profesionales gracias a los cuales no se interrumpe el trabajo en el transporte, en las industrias y servicios esenciales. Cientos de miles de nuestros ciudadanos trabajan en estos sectores: muchas gracias por la responsabilidad mostrada en una labor de gran importancia para nuestro país y nuestro pueblo.

¡Queridos amigos! En tan solo unos segundos llegará el Año Nuevo. En muchos hogares, incluidos los de nuestros compatriotas fuera de Rusia, se oirá el tradicional deseo: "¡Feliz Año Nuevo! ¡Felices fiestas!" Estas simples palabras las pronunciamos con un sentimiento especial, porque se transmiten de generación en generación. ¡Les doy mis más sinceras felicitaciones! Por supuesto, mi mayor deseo para todos es la salud. Estoy seguro de que, con ella, no se harán esperar los éxitos en el trabajo, los estudios, la creación o las aficiones personales. Ojalá en cada hogar se vivan más y más acontecimientos agradables. Ojalá más a menudo se creen nuevas familias y nazcan niños. Ojalá estos crezcan sanos, inteligentes, honestos y libres. Ojalá el amor viva en cada corazón y nos inspire a todos para alcanzar las metas que nos hemos propuesto y llegar a lo más alto para nuestros seres queridos y para nuestra única gran patria.

¡Feliz Año Nuevo, queridos amigos! ¡Feliz año 2022!