Muere a los 46 años la actriz Tiffini Hale, miembro del 'Club de Mickey Mouse'

La exintegrante del programa infantil 'Club de Mickey Mouse' Tiffini Hale falleció el pasado sábado a los 46 años tras sufrir un paro cardiaco semanas atrás que la dejó en coma.

Sus compañeros en el programa Deedee Magno Hall y Chasen Hampton confirmaron en sus redes sociales la noticia: "Es con el corazón roto más apesadumbrado que compartimos la triste noticia del fallecimiento de nuestra querida hermana Tiffini Talia Hale".

Hale fue una de las miembros originales del reparto de 'The All New Mickey Mouse Club' de 1989 a 1995, en donde apareció junto a futuras estrellas como Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling y Keri Russell.