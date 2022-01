Exfutbolista de la Premier League inglesa afirma que jugadores del Manchester United se sienten 'intimidados' por Cristiano Ronaldo

"Si yo fuera alguno de ellos, me estaría diciendo: 'Oh, ¿por qué tuvieron que traerlo?'", señaló el exdelantero del Aston Villa y la selección inglesa Gabriel Agbonlahor.

El exjugador del Aston Villa y la selección inglesa Gabriel Agbonlahor lamentó la actitud de Cristiano Ronaldo tras el empate 1-1 del Manchester United ante el Newcastle por la Premier League de Inglaterra este lunes y sostuvo que tres miembros del equipo se sienten 'intimidados' por el portugués.

"Su comportamiento estaba fuera de lugar. Si yo fuese Rashford, Greenwood y Sancho, tendría miedo de intentarlo. Cada vez que tienen un disparo, él levanta los brazos para decir: '¿Por qué no me has pasado?'", señaló el exfutbolista en una entrevista para Football Insider esta semana. "Me parece que Ronaldo solo se preocupa por sus goles", remachó.

"¿Por qué tuvieron que traerlo?"

"La armonía en el vestuario no es la correcta, la forma de Rashford y Greenwood se ha derrumbado desde que llegó Ronaldo. No se pueden expresar, es como si pensaran constantemente 'tengo que pasársela a Ronaldo, tengo que crearle oportunidades'", afirmó Agbonlahor. "Si yo fuera alguno de ellos, me estaría diciendo: 'Oh, ¿por qué tuvieron que traerlo?'", agregó.

Asimismo, remarcó que el delantero luso "es un jugador increíble que ha tenido una carrera inédita, pero no es el mismo jugador que era. El United jugó su mejor fútbol de la temporada contra el Chelsea, con Ronaldo en el banquillo".

Los 'diablos rojos' se encuentran en la séptima posición de la tabla e incorporaron al técnico Ralf Rangnick a fines de noviembre, luego de que el noruego Ole Gunnar Solskjaer abandonase el banquillo.