Dana White tilda de "demasiado estúpido" a Jake Paul, quien lo retó a mejorar los contratos en la UFC con la promesa de dejar el boxeo

La tensión entre el presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, y el famoso 'youtuber' y boxeador Jake Paul se ha hecho más visible en los últimos días y su enemistad parece continuar.

El empresario arremetió contra Paul luego de que este lo invitara el sábado a cumplir una serie de demandas, en lo que el 'youtuber' describió como un "verdadero desafío". Entre otros, Paul instó a White a aumentar el salario mínimo de sus peleadores, brindarles atención médica a largo plazo a todos y garantizarles una partición del 50 % de los ingresos anuales de la UFC. A cambio, Paul prometió retirarse "inmediatamente" del boxeo y unirse a la UFC para combatir contra Jorge Masvidal.

En un video publicado en Twitter ese mismo día, White desestimó la propuesta del púgil estadounidense y lo insultó. "Nadie en el mundo piensa que realmente escribiste eso. Eres demasiado estúpido", afirmó. Además, aprovechó para recordarle el desafío de la semana pasada de someterse a una prueba de esteroides luego de que Jake Paul lo acusara de consumir cocaína.

"Nunca respondiste al desafío. Dijiste públicamente que yo consumo cocaína; no lo hago. Te dije que podías hacerme una prueba de cocaína al azar durante los próximos 10 años. Creo que eres un tramposo y creo que consumes esteroides, así que quiero hacerte pruebas de esteroides al azar durante los próximos dos años", insistió White.

Hablando del trato a los peleadores de la UFC, del que parece quejarse Paul, White lo invitó a "montar su propio negocio" junto a su representante, del que también habló mal y a quien llamó "escoria". Finalmente, Dana descartó cualquier plan de una pelea entre el 'youtuber' y Masvidal o cualquier otro de su nivel en la MMA, argumentando que Paul está "hundido" y no genera las cifras suficientes en el mundo de los pagos por evento o la llamada modalidad por suscripción PPV (Pay-Per-View: pago por visión).

"Llamas a Jorge Masvidal porque es una superestrella del PPV. Nate Díaz, Conor McGregor, Mike Tyson, todos ellos son superestrellas. Tú no lo eres. No puedes vender pagos por visión. Así que haz lo que sea que quieras hacer. Estoy listo, amigo. No tomo cocaína. ¿Tú tomas esteroides? ¡Hagámoslo, Jake!", concluyó el presidente de la UFC.

Tras su reciente victoria sobre el excampeón de peso wélter de la UFC Tyron Woodley, el bloguero suplicó a White que eximiera de sus contratos a luchadores como Nate Díaz, Jorge Masvidal y Conor McGregor. "Acabo de noquear a un cinco veces campeón de la UFC y avergoncé a toda su empresa", dijo Paul, prometiendo derrotar a los demás luchadores mencionados.

