La ucraniana Oksana Lyniv será la primera mujer que dirige la orquesta de un teatro de ópera italiano

La ucraniana Oksana Lyniv se convertirá este mes en la primera directora de orquesta de un teatro de ópera italiano.

Lyniv, de 43 años, empezará su trabajo en el Teatro Comunale de Bologna el próximo 22 de enero, y su contrato durará tres años. "Cuando recibí la carta del Teatro Comunale, no me di cuenta de que sería la primera mujer directora de un teatro de ópera italiano", indicó Lyniv en una entrevista con The Guardian, agregando que se siente "muy honrada y feliz de formar parte de este punto de inflexión histórico".