Bukele arremete contra EE.UU. por su intervención en América Latina y denuncia las consecuencias para quienes se oponen

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha denunciado en su cuenta de Twitter la intervención estadounidense en América Latina, apoyándose un artículo de opinión publicado en The Globe and Mail que se preguntaba en su titular si Canadá debería tratar de intervenir en EE.UU. si en los comicios presidenciales para elegir al sucesor de Joe Biden el país giraba hacia una posible violencia y autocracia.

En referencia a la nota, Bukele escribió: "Esto debería sonar como una mala broma para la mayoría de la gente en EE.UU. (como debería ser)… Pero esa es la realidad que enfrentamos en América Latina todos los días: intervención".

"No de Canadá, obviamente, sino de EE.UU.", continuó el mandatario, que remató su mensaje con una denuncia: "Y hay consecuencias personales, políticas y financieras si hablas".

Esta no es la primera vez que Bukele critica la política estadounidense hacia la región. Tras mantener el pasado 7 de diciembre una reunión privada con el nuevo encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU. en El Salvador, el presidente reveló que, además, de ofrecer su colaboración en la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia y la migración forzada, también enfatizó que su país no pretende vender su soberanía a Washington. "Le recordé que nuestra independencia no está a la venta", afirmó.