La lluvia de meteoros de las Cuadrántidas alcanza hoy su punto máximo: ¿a qué hora y dónde seguir el fenómeno astronómico?

El arranque del nuevo año nos trae consigo la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas, un llamativo fenómeno astronómico que alcanzará su pico máximo alrededor de las 20:40 (GMT) del 3 de enero, si bien será visible hasta el próximo 16 de enero, según datos de la Organización Internacional de Meteoritos.

Durante su pico, la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas, que se desprende de la cola del asteroide 2003 EH1, puede generar entre 50 y 100 bolas de fuego por hora a velocidades de unos 40 kilómetros por segundo. Si bien es conocida por ser la lluvia más intensa del año, el fenómeno no dura mucho tiempo, unas seis horas, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros.

A la mayor visibilidad del evento contribuye el hecho de que la Luna está en fase creciente, por lo que será invisible durante la noche. No obstante, el espectáculo astronómico no podrá seguirse desde cualquier parte del mundo, siendo el hemisferio norte el mejor lugar para observarlo, según los astrónomos. En Time and Date se puede verificar cuáles son las posibilidades de observar el fenómeno dependiendo de la ubicación del espectador.

Esta noche tendrá lugar la máxima actividad de las #Cuadrántidas2022, pero no será hasta bien entrada la madrugada, cuando la constelación del Boyero se encuentre alta en el cielo y podamos disfrutar de ellas.Sigue el directo a las 06:00UT del 04/01 enhttps://t.co/vSXDDdND0Zpic.twitter.com/oeEp2SZiuw — Sky-Live.TV (@sky_live_tv) January 3, 2022

Para ver las Cuadrántidas conviene buscar un área bien alejada de las luces de la ciudad, con pocos obstáculos para la vista, aconsejan los expertos de la NASA.

También se recomienda llevar consigo un saco de dormir, una manta o una silla plegable, ya que el espectáculo durará toda la noche hasta el amanecer. Asimismo, conviene acostarse de espalda con los pies mirando hacia el noreste y mirar hacia arriba: en menos de 30 minutos, los ojos se adaptarán a la oscuridad y podrán distinguir los meteoros.