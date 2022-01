El fiscal general de El Salvador pide a la Corte Suprema de Justicia revisar el tratado de extradición con EE.UU.

El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, pidió a la Corte Suprema de Justicia que revise el tratado de extradición que tiene el país centroamericano con EE.UU., en medio del dilatado proceso contra el pandillero Eliú Melgar Díaz, alias 'Blue', un líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) que es requerido por las autoridades judiciales estadounidenses.

De acuerdo con el fiscal, se trata de "una normativa preconstitucional y que resulta, por lo tanto, necesaria la revisión de la constitucionalidad de la misma", cita La Prensa Gráfica.

Asimismo, señala que las estipulaciones del tratado "deberán consagrar el principio de reciprocidad y otorgar a los salvadoreños todas las garantías penales y procesales" que la Constitución establece.

Además de la revisión, el fiscal general pide a la Corte Suprema de Justicia la posibilidad de que se "negocie un nuevo tratado" de extradición con Washington.

La petición de Delgado se da en medio del proceso en contra de alias 'Blue', quien es requerido por una corte de Virginia, EE.UU., en donde enfrenta una acusación por terrorismo.

Mediante un documento enviado a la Corte Suprema de Justicia en septiembre pasado, al que tuvo acceso La Prensa Gráfica, el fiscal pidió a ese órgano no extraditar a este cabecilla del MS-13, argumentando que El Salvador "se reserva la facultad de entregar o no a sus connacionales, de acuerdo a su voluntad soberana", y que no hay suficientes garantías procesales y penales para someter al pandillero a la Justicia estadounidense.

Polémico fiscal

Delgado ha sido un polémico fiscal desde el mismo momento de su nombramiento. Llegó al cargo en mayo del año pasado, luego que la actual Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, en su primera sesión, destituyera a su antecesor Raúl Melara y lo designara en su lugar.

La destitución de Melara ha sido cuestionada por EE.UU., que incluso sancionó al asesor legal del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, Conan Tonathiu Castro Ramírez, acusándolo de colaborar en ese proceso contra el anterior fiscal.

A principios de diciembre, Bukele dio a conocer las supuestas conversaciones que sostuvo con quien fungía como encargada de negocios de EE.UU. en El Salvador, Jean Manes, y reveló que esta le pidió la no reelección de Delgado.

Pese a la polémica con EE.UU., la Asamblea Legislativa reeligió el pasado 22 de diciembre a Delgado como fiscal general, quien permanecerá en el cargo hasta el 5 de enero de 2025.