Más de 36.000 militares de Brasil se habrían negado a recibir la vacuna contra el coronavirus

El pasado 31 de diciembre, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, defendió a quienes no quieren inocularse contra el covid-19.

Más de 36.000 miembros del Ejército y la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) se habrían negado a recibir la vacuna contra el coronavirus.

De acuerdo con los datos sobre la vacunación en Brasil, a los que tuvo acceso el medio brasileño Metrópoles, el número de militares que se negaron a recibir el fármaco contra el covid-19 es de 32.200 en el Ejército, que equivale al 15 % de los integrantes de esa fuerza, y 4.300 en la FAB, el 6,6 % del total de sus miembros.

En contraparte, los datos muestran que 182.900 soldados activos en el Ejército y 62.100 en la FAB recibieron al menos una dosis de la vacuna.

Asimismo, alrededor de 121.200 miembros del Ejército (56,3 %) y 36.500 (54,9 %) de la FAB fueron completamente inmunizados, con dos dosis, contra el coronavirus.

En cuanto a las dosis de refuerzo, apenas poco más de 2.000 soldados del Ejército (0,9 %) y 544 (0,8 %) en la FAB la recibieron.

En comparación con la sociedad civil, en Brasil más de 142 millones de personas, equivalente al 78,3 % de la población mayor de 12 años, fueron inmunizados adecuadamente contra covid-19 y ya 24,5 millones recibieron una dosis extra.

El pasado 31 de diciembre, en un mensaje de fin de año difundido por una cadena nacional de radio y televisión, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, defendió a quienes no quieren inocularse contra el coronavirus.

El mandatario, que no usa mascarilla, asegura no estar vacunado y promueve medicamentos sin eficacia comprobada, rechazó la imposición de medidas como el pasaporte de vacunación o "cualquier restricción a aquellos que no desean ser vacunados".