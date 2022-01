El Ejército israelí crea un nuevo pelotón solo para mujeres para facilitar el acceso de soldados religiosas

Las Fuerzas de Defensa de Israel tienen previsto crear a finales de este año un nuevo pelotón de la Guardia Fronteriza, que estará compuesto solo de soldados religiosas que quieran servir en una unidad de combate, pero debido a sus creencias no pueden hacerlo junto a los hombres, informa The Times of Israel.

Según la legislación estatal, las israelíes que no se consideran religiosas están obligadas a hacer el servicio militar, mientras que las que se declaran como tales pueden optar por ser voluntarias en el Servicio Nacional y realizar trabajos civiles, y, de hecho, muchas eligen esta opción para evitar tanto el entrenamiento militar como la rutina diaria codo a codo con los varones.

La iniciativa de crear una unidad de este tipo proviene de los directores de varios seminarios del país, donde muchas mujeres realizan estudios después de terminar la escuela secundaria y antes de ser llamadas al Servicio Nacional.

Los líderes de las instituciones eclesiásticas comunicaron a las Fuerzas Armadas que sus alumnas tenían un fuerte deseo de hacer el servicio militar, pero no podían inscribirse en las unidades de combate mixtas por motivos religiosos, ya que las leyes del judaísmo les impiden servir junto a los soldados varones.

Las primeras reclutas serán las que se alisten en las tropas de combate el próximo mes de marzo. El pelotón se establecerá dentro de la unidad de defensa fronteriza mixta ya existente.

El año pasado, las Fuerzas de Defensa israelíes desplegaron, por primera vez, a lo largo de su frontera con Egipto una unidad de tanquistas, que incluía exclusivamente a mujeres, con el fin de evaluar la viabilidad de las tripulaciones de tanques completamente femeninas.

Los detractores de la igualdad de género en el Ejército suelen calificarla como un peligroso experimento social que podría debilitar la seguridad nacional, mientras que sus partidarios la consideran una medida absolutamente necesaria desde hace tiempo.