Cancillería china: Pekín continuará "modernizando" su arsenal nuclear

China continuará "modernizando" su arsenal nuclear, pero EE.UU. y Rusia deben reducir sus reservas nucleares, aseguró este martes en una rueda de prensa el director general del Departamento de Control de Armas del Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático, Fu Cong.

"EE.UU. y Rusia aún poseen el 90 % de las ojivas nucleares de la Tierra", indicó el alto funcionario, agregando que estas naciones "deben reducir su arsenal nuclear de forma irreversible y legalmente vinculante".

Asimismo, Fu comentó las alegaciones de que el gigante asiático está aumentando sus capacidades nucleares. "En cuanto a las afirmaciones de EE.UU. de que China está incrementando enormemente sus capacidades nucleares, esto es falso", señaló. En este sentido, explicó que su país mantiene las "capacidades nucleares al nivel mínimo necesario" para la "seguridad nacional" y que "seguirá modernizando su arsenal nuclear por cuestiones de fiabilidad y seguridad".

Entre otros asuntos, el directivo descartó las especulaciones sobre la posibilidad de desplegar armas nucleares cerca del estrecho de Taiwán. "Las armas nucleares son el último elemento de disuasión, no son para la guerra o la lucha", aseveró.

Los comentarios del alto diplomático se producen después de que China, Rusia, el Reino Unido, EE.UU. y Francia difundieran este lunes una declaración conjunta en la que subrayan que su responsabilidad primordial es la prevención de una guerra entre las naciones poseedoras de armas nucleares, así como la reducción de los riesgos estratégicos.

Rusia aboga por "la inadmisibilidad de una guerra"

En ese sentido, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, recordó este lunes que Moscú aboga por "la inadmisibilidad de una guerra". "La declaración refleja una idea importante para nosotros: la inadmisibilidad de una guerra —tanto nuclear como con armas convencionales— entre los Estados poseedores de armas nucleares", indicó la vocera, refiriéndose a la declaración conjunta de las potencias nucleares.

Por su parte, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, afirmó recientemente que la creación en septiembre de la alianza AUKUS por EE.UU., Reino Unido y Australia, de hecho, contradice el régimen de no proliferación de las armas nucleares. "Hemos subrayado que este tipo de acciones no están de acuerdo con el régimen de no proliferación, incluido en el aspecto de garantías de que los materiales y actividades nucleares no cambien su aplicación civil por la militar", indicó.