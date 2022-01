"El covid-19 no es una excepción a la Primera Enmienda": un juez de EE.UU. prohíbe que se sancione a militares no vacunados por razones religiosas

En la orden preliminar contra el mandato de obligatoriedad se afirma que "la pandemia del covid-19 no otorga un permiso al Gobierno" para derogar las libertades.

Un juez federal ha dictaminado este lunes que resulta inconstitucional sancionar a los efectivos de Tierra, Mar y Aire de la Armada de los Estados Unidos que se opongan por razones religiosas al mandato de vacunación obligatoria contra el coronavirus dictado por la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden.

De esta forma, el juez Reed O'Connor satisface la demanda presentada por 35 miembros de las Fuerzas Especiales contra el mandato de vacunación obligatoria contra el coronavirus emitida en agosto por el Departamento de Defensa de EE.UU. para todos sus efectivos, que vino seguido por una medida similar del Departamento de la Marina estadounidense. Según establecía el mandato, todos sus miembros estaban obligados a recibir la pauta completa de las vacunas anticovid si no querían enfrentarse a "diversas" acciones disciplinarias.

Asimismo, las autoridades indicaron que los efectivos asignados a las operaciones especiales que se nieguen a vacunarse basándose solamente en razones personales o de índole religiosa serán "inhabilitados".

La orden preliminar emitida este lunes contra el mandato por el juez federal de distrito encargado del caso bloquea su aplicación.

"En este caso, los miembros de la Marina buscan reivindicar las mismas libertades que han sacrificado tanto para proteger. La pandemia del covid-19 no otorga un permiso al Gobierno para derogar estas libertades", escribe O'Connor en su resolución. "El covid-19 no es una excepción a la Primera Enmienda. Los militares no están excluidos de nuestra Constitución", continúa.