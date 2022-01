"¿Cómo puede Apple eliminar una característica tan básica de un teléfono de 2.000 dólares?": Un usuario detecta un defecto en el iPhone 13

Un usuario de Reddit identificado como 'u/throwawayowl999' alertó en una publicación realizada el pasado 23 de diciembre que todos los modelos de iPhone 13 carecen de un micrófono frontal que se utiliza para la cancelación de ruido durante las llamadas.



El internauta sostiene que las versiones anteriores disponen de esa función, fundamental para que el interlocutor pueda escuchar con claridad a la otra persona cuando se mantiene la conversación desde un lugar ruidoso a través de, por ejemplo, la aplicación de videollamadas FaceTime.

"¿Cómo puede Apple eliminar una característica tan básica de un teléfono de 2.000 dólares en 2021?", reza el texto, que asegura que hablando con su iPhone 13 Pro Max se escuchan todo tipo de sonidos que no permiten una comunicación fluida. "Se siente como en los viejos tiempos de Alcatel", añade.

En este sentido, 'u/throwawayowl999' argumenta que se trata de un teléfono móvil, por lo que llevar a cabo llamadas es una función básica. Asimismo, señala que, en un primer momento, pensó que su dispositivo era defectuoso, pero luego fue a una tienda y comprobó que no, hecho que le sorprendió.

"¿Cómo es que esto no está en todos los medios?", continuó. "¿Cómo es que los usuarios de iPhone 13 no notan que sus llamadas suenan como basura? Bueno, supongo que también culpé a mi proveedor al principio porque no podía creerlo", agregó.

Por último, el autor de la publicación indicó que se ha puesto en contacto con el servicio de atención al cliente de Apple, que le ha confirmado que los ingenieros de la compañía estadounidense están trabajando en ello, si bien le comentaron que, de momento, todavía no saben si se trata de un problema de 'software' o de 'hardware'. Además, le informaron que debería haber una solución en las próximas semanas.

