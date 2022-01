El gobernador Cuauhtémoc Blanco está en el centro de la polémica por fotografiarse con líderes criminales de México

El exfutbolista y actual gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, está envuelto en una nueva polémica después de que el periódico El Sol de México publicara una fotografía en la que posa con tres presuntos líderes criminales locales.

En la imagen tomada entre enero y febrero de 2019, Blanco está junto con Irving Solano Vera, 'El Profe', presunto cabecilla de Guerreros Unidos y luego jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Morelos; con Homero Figueroa Meza, 'La Tripa', líder del grupo criminal Comando Tlahuica; y con Raymundo Isidro Castro Santiago, 'El Ray', del CJNG.

En 2018 Cuauhtémoc Blanco recibió en su casa de Cuernavaca a líderes de grupos criminales que operan en el estado. pic.twitter.com/rUcvMVtKmX — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) January 4, 2022

La fotografía estaba en el teléfono móvil de Esther Yadira Huitrón Vázquez, 'La Jefa', una de las líderes de Guerreros Unidos en el sur de Morelos, quien fue detenida por la Secretaría de Marina (Semar) durante un operativo el pasado 6 de noviembre.

De los tres líderes fotografiados con el gobernador morelense, solamente Figueroa Meza se mantiene activo, ya que Castro Santiago fue asesinado durante una riña en un penal de Xochitepec el 30 de octubre de 2019, mientras que Solano Vera fue detenido el 18 de febrero de 2021 por delitos de delincuencia organizada.

De acuerdo con la investigación del periodista J. Jesús Lemus, consultada por el citado medio, el Comando Tlahuica con 'La Tripa' al mando sería el grupo criminal predominante que opera en Morelos y principal responsable del asesinato, el 20 de febrero de 2019, del activista Samir Flores, quien era uno de los principales opositores a la instalación de una termoeléctrica en Huexca.

Respuesta de Blanco

Tras la publicación de la imagen, Blanco negó cualquier vínculo de su gobierno con organizaciones criminales, explicando que es común que le pidan tomarse fotografías y que él accede sin discriminar.

"Yo no soy de ningún delincuente, ni pacto con delincuentes", dijo el gobernador a medios locales. "Yo no tengo nada que esconder, que me investiguen al 100 %. La gente que me conoce sabe cómo soy", agregó.

Además, Blanco afirmó que no parará "hasta ver en la cárcel a muchos personajes que tanto daño le han hecho al estado".