Desconocidos disparan y hieren de bala a una sobrina de 4 años de George Floyd mientras dormía en su cuarto

Arianna, una sobrina de George Floyd de 4 años de edad, resultó herida de bala el pasado 1 de enero mientras dormía en su apartamento en Houston, en el estado de Texas (EE.UU.), informa ABC 13.

Según se desprende de un comunicado del Departamento de la Policía de Houston, a las 02:55 de este sábado uno o más sospechosos efectuaron varios disparos contra el apartamento de la familia, en el bulevar Yellowstone, en cuyo interior se encontraban en ese momento cuatro adultos y dos niños.

Los disparos alcanzaron en el torso a la niña, que dormía en su cuarto, en la segunda planta del apartamento.

"Mi hija saltó y dijo: 'Papá, me dispararon'. Y yo estaba aturdido, hasta que vi sangre y me di cuenta de que a mi hija de 4 años, en realidad, le dispararon", dijo el padre de Arianna, Derrick Delane. "[Arianna] no entendía qué estaba pasando. Estaba durmiendo", explicó.

Los padres de Arianna la llevaron al hospital, donde fue operada. Según revela Delane, la niña tiene un pulmón y el hígado perforados, así como costillas fracturadas.

El hombre cree que los desconocidos no abrieron fuego contra su apartamento al azar, sino que planearon el ataque. Delane también denunció que los agentes de la Policía no llegaron a la escena del crimen hasta las 07:00, cuatro horas después del tiroteo.

Por su parte, el jefe de la Policía local, Troy Finner, señaló en un comunicado que está al tanto de la demora de los agentes y agregó que ya había abierto una investigación interna al respecto.

George Floyd falleció el 25 de mayo de 2020 cuando un policía lo inmovilizó colocándole su rodilla en el cuello durante al menos 8 minutos, pese a que el hombre se quejaba de que no podía respirar. Tras su muerte, el movimiento Black Lives Matter cobró fuerza por todo el mundo con millones de personas que apoyaron la causa.