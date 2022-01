"Tengo muchas ganas de cabrearlos": Macron asegura que enojar a los no vacunados es su "estrategia" para que más gente se inmunice

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sugirió que "cabrear" deliberadamente a los no vacunados persuadirá a más ciudadanos para que se inmunicen contra el covid-19, según lo afirmó en una entrevista con Le Parisien publicada este martes.

"No estoy para cabrear a los franceses", señaló el mandatario. "Pero en cuanto a los no vacunados, tengo muchas ganas de cabrearlos", agregó Macron, destacando que el Gobierno seguirá haciéndolo, porque —subrayó— esa es "la estrategia".

Según el presidente francés, solo "una pequeña minoría" de franceses sigue "resistiéndose" a vacunarse. "¿Cómo reducimos esa minoría? La reducimos —perdón por la expresión— cabreándoles aún más", explicó.

"Tenemos que decirles: a partir del 15 de enero, ya no podrán ir al restaurante. Ya no podrán ir a tomar un café, ya no podrán ir al teatro. Ya no podrán ir al cine", señaló Macron, al tiempo que añadió que su administración seguirá "limitando, en la medida de lo posible, su acceso a las actividades de la vida social".

"Un presidente no debería decir eso"

Las declaraciones del mandatario francés han provocado las fuertes críticas por parte de la oposición. En particular, de la presidenta de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, que escribió en su cuenta de Twitter que "un presidente no debería decir eso". "El garante de la unidad de la nación se empeña en dividirla y asume que quiere convertir a los no vacunados en ciudadanos de segunda clase. Emmanuel Macron es indigno de su cargo", señaló.

Por su parte, el líder de la plataforma política Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, calificó las palabras de Macron de "terribles". "¿Sabe el presidente de qué está hablando? La OMS dice "convencer antes que coaccionar". ¿Y él? 'Cabrear más'", se lamentó Mélenchon.

"Habla abiertamente de cabrear a una categoría de franceses", escribió el presidente del partido Reconquista, Éric Zemmour, que calificó la postura de Macron de "crueldad admitida".

Hasta ahora, 49,5 millones de franceses se han vacunado con la pauta completa, lo que constituye casi el 74 % de la población del país europeo.