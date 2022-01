Los talibanes ordenan 'decapitar' a los maniquíes de las tiendas en una provincia afgana

El Ministerio talibán para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, encargado de interpretar las reglas islámicas, ha ordenado a los propietarios de tiendas en la provincia afgana de Herat que descabecen a todos sus maniquíes, ya que no se admiten en los mercados debido a su parecido con las estatuas, informa TOLOnews.

"Son estatuas, se definen en los libros [sagrados] y no deben estar presentes en el islam. Han sido adorados. [Los propietarios de las tiendas] me han dicho que exhiben prendas en ellos. He ordenado que quiten las cabezas [de los maniquíes]", explicó Aziz Rahman, jefe del Departamento regional del Ministerio.

* El movimiento talibán, designado como "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.