El papa Francisco insta a tener hijos y critica a las parejas que en lugar de prole "tienen dos perros y dos gatos"

El papa Francisco volvió a advertir sobre "el invierno demográfico" que se vive en algunos países occidentales y lamentó que muchas parejas, en vez de hijos, prefieran tener gatos y perros.

"La gente no quiere tener hijos, o solamente uno y nada más. Y muchas parejas no tienen hijos porque no quieren, o tienen solamente uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos. Y los perros y gatos ocupan el lugar de los hijos", aseveró el pontífice en una reflexión sobre la paternidad y la maternidad, durante su primera audiencia general del año.

Francisco aseguró que esta negación de la paternidad y de la maternidad "nos quita la humanidad" y así la civilización "se vuelve más vieja" y "sufre la Patria que no tiene hijos". Ante ello, llamó a "despertar las conciencias" y afirmó que "la paternidad y la maternidad son la plenitud de la vida de una persona".

En caso de no poder tener hijos, el pontífice exhortó a pensar en la adopción. Si bien señaló que es un "riesgo", recalcó que "existe más riesgo en negar la paternidad, en negar la maternidad". Con ese propósito, instó a las instituciones de adopción a crear procesos menos complejos, para que el "sueño de tantos niños que necesitan una familia, y de tantos cónyuges que desean entregarles su amor, pueda hacerse realidad".