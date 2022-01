VIDEO: Una mujer prende fuego a la tienda de campaña de un indigente mientras este duerme dentro

Una mujer prendió fuego a la tienda de campaña de un indigente mientras este dormía en su interior, la madrugada del pasado 26 de diciembre, en una calle del barrio de Pompeya (Buenos Aires, Argentina), según un video difundido este martes por medios locales.



En la grabación, registrada por la cámara de seguridad de un comercio cercano, se observa cómo la presunta autora de los hechos enciende con un mechero algún objeto y lo arroja a la tienda de campaña, tras lo cual sale corriendo. En pocos segundos el lugar empieza a arder.

😡🔥 PURA MALDAD: PRENDIÓ FUEGO A UN INDIGENTE QUE DORMÍA Y HUYÓUna mujer prendió a fuego a un indigente que se encontraba durmiendo en una calle del barrio porteño de Pompeya. Finalmente tras el aberrante hecho el hombre logró salvarse y no sufrió heridas de gravedad. pic.twitter.com/nmUIYewdKq — Nexofin (@Nexofin) January 5, 2022

Las imágenes de otro video compartido por la prensa local muestran cómo, al cabo de un minuto, un transéunte se acerca y despierta al sintecho, identificado como Jonathan, que se levanta sorprendido e intenta apagar el fuego lanzando cosas encima.

"Tiene que pagar"

En una entrevista, Jonathan explicó que se le quemaron los pies y parte de la cabeza, si bien no sufrió heridas de gravedad. "Es la primera vez que me pasa algo así, nunca tuve inconvenientes, no me meto con nadie", comentó.

"No me quedó nada. Me quedé con lo puesto", lamentó, añadiendo que necesita ropa, un colchón y unas zapatillas. Por ello, se ha visto obligado a hurgar en la basura para poder seguir adelante tras la brutal agresión.

El hombre, que hace tiempo vive en el barrio con su pareja y su perro y es conocido por los vecinos, afirmó que nadie merece este tipo de ataques. Asimismo, aseguró que no sabe quién es la mujer, pero considera que "tiene que pagar".

