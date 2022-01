"Harry Potter y el fuego del Reichstag": se defiende el cómico estadounidense acusado de sugerir que J. K. Rowling es antisemita

El cómico y actor estadounidense Jon Stewart ha desmentido que acusara a la escritora J. K. Rowling de antisemitismo en un podcast difundido en diciembre en el que comparó a los duendes banqueros del banco Gringotts de la saga 'Harry Potter' con judíos.

"¿Has visto alguna vez las escenas del banco Gringotts? ¿Sabes qué son los que dirigen el banco? Judíos", indicó el cómico en su publicación, sugiriendo a continuación que los duendes guardan parecido con las caricaturas de los judíos de la literatura antisemita.

Asimismo, el actor bromeó y cambió el título de una de las partes de 'Harry Potter', llamándola "Harry Potter y el fuego del Reichstag", lo que llevó a varios medios a afirmar que Jon Stewart acusaba a Rowling de antisemitismo.

En un video publicado este miércoles, Stewart sale al paso de la polémica y explica que no quiso decir que Rowling fuera antisemita. "No creo que J.K. Rowling sea antisemita. No la he acusado de ser antisemita. No creo que las películas de 'Harry Potter' sean antisemitas", precisó el cómico.

De hecho, el actor asegura que le gusta la serie cinematográfica de la saga. "Me encantan las películas de Harry Potter, probablemente demasiado para un caballero de mi considerable edad", señaló.

"Solo me gustaría decir que nada de eso es cierto y que ni una persona razonable podría haber visto la conversación y no encontrarla desenfadada", resumió Stewart, en referencia a su podcast sobre Harry Potter.