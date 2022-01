¿Por qué en este territorio europeo se prohíbe la minería de criptomonedas?

Muchas regiones que se encuentran en el punto de mira de los mineros, no pueden proporcionar la cantidad suficiente de energía y se ven obligadas a prohibir o a restringir la explotación.

El Gobierno de Kosovo prohibió este martes la minería de criptomonedas en su territorio, informa Reuters. La medida, que se enmarca en la crisis energética que viene afrontando la región, pretende reducir el consumo de electricidad.

"Todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley detendrán la producción de esta actividad en cooperación con otras instituciones pertinentes que identificarán los lugares en los que hay producción de criptodivisas", indicó el ministro de Economía y Energía de Kosovo, Artane Rizvanolli.

Debido a los bajos precios de la energía en Kosovo, la minería de criptomonedas atrajo allí muchas personas en los últimos años. Sin embargo, ante las dificultades para satisfacer las necesidades energéticas de la industria en todo el territorio, las autoridades locales se vieron obligadas en diciembre a declarar el estado de emergencia durante 60 días e introducir cortes de energía.

En ese contexto, Kosovo determinó prohibir la minería de criptodivisa, lo que ha sido cuestionado por distintos expertos desde un punto de vista legal.

El jurista kosovar Arber Jashari señala que "no existe suficiente base legal" para prohibir la minería de criptomonedas. "La Ley de Electricidad permite al Gobierno, con la aprobación del Parlamento, tomar medidas restrictivas en la administración de la energía, pero no proporciona muchos detalles", explica Jashari, que recuerda que "no hay ninguna ley especial que regule esta cuestión".

A su vez, el politólogo Kreshnik Gashi destaca que "el Gobierno no puede prohibir una actividad que no está definida ni regulada por ley de forma conveniente", por lo que no duda en calificar la prohibición de la minería de criptomonedas de medida "antiliberal".

Ola de restricciones

En otros lugares del mundo también han adoptado medidas contra la explotación de criptodivisas. De hecho, muchas regiones que se encuentran últimamente en el punto de mira de los mineros debido a los bajos precios de su factura eléctrica no pueden proporcionar la cantidad suficiente de energía y se ven obligadas a prohibir o a restringir la explotación.

Si en 2018 el Gobierno de Abjasia prohibió la explotación tras una serie de apagones, este verano Irán decidió poner fin a la minería de las criptomonedas. Por su parte, las autoridades de la provincia canadiense de Quebec también decidieron limitar la cantidad de energía que puede usar la industria de criptodivisas.