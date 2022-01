Cancillería serbia: "La sociedad tiene la impresión de que Djokovic fue engañado para viajar a Australia y ser humillado"

En medio del escándalo causado por la anulación del visado a Novak Djokovic y su posterior detención en Melbourne, donde se disputará el Abierto de Australia, el Ministerio de Exteriores de Serbia envió este jueves una nota de protesta oral al embajador de Australia en Serbia, Daniel Emery, por el "trato inapropiado" hacia el tenista en el país oceánico, recogen medios locales.

El número 1 del 'ranking' de la ATP pasó la noche en detención migratoria después de que las autoridades alegaran que Djokovic "no había presentado las pruebas apropiadas para cumplir los requisitos de entrada" a Australia.

Según el Secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Serbia, Nemanja Starovic, "la sociedad tiene la fuerte impresión de que Djokovic fue convertido en una víctima de un juego político" y de que "fue engañado para que viajara a Australia para ser humillado".

Por otra parte, desde el organismo señalaron que Djokovic, que actualmente espera una decisión judicial sobre su visado, debería permanecer en "un alojamiento adecuado para un atleta de su rango".

"Libre de irse en cualquier momento"

En respuesta a las palabras de la Cancillería serbia, la ministra australiana del Interior, Karen Andrews, rechazó este viernes las acusaciones del país balcánico y afirmó que el deportista puede salir del país en cualquier momento.

"En primer lugar, el señor Djokovic no está cautivo en Australia. Es libre de irse en cualquier momento que elija y las Fuerzas Fronterizas, en realidad, se lo facilitarán", dijo Andrews.

Polémico permiso

Antes de su viaje a Melbourne, Djokovic afirmó que podía competir en el Abierto de Australia tras haber recibido una exención médica de vacunación contra el coronavirus concedida por el Departamento de Salud del estado australiano de Victoria, ya que solo se permite participar en el torneo a tenistas totalmente vacunados o que tengan este tipo de permiso.

La concesión de la exención a Djokovic, que no reveló la razón específica por la que la había recibido ni su estado de vacunación, provocó una ola de críticas entre los australianos. Paralelamente, medios locales reportaron que su exención podría deberse a una infección previa por covid-19.

Válido una vez en Victoria

Este jueves, se reveló que las autoridades sanitarias del país oceánico habían comunicado en previamente a Craig Tiley, jefe de Tennis Australia, el organismo rector de este deporte en el país, que los jugadores no vacunados que habían pasado por el coronavirus no tienen derecho a una exención.

Por su parte, Jacinta Allan, primera ministra en funciones del estado de Victoria, donde se celebrará el torneo y cuyas autoridades habían concedido la exención, afirmó este viernes que Tiley no les había comunicado la postura del Gobierno federal.

"Me informan que el Gobierno de Victoria o miembros del Gobierno de Victoria no habían visto la correspondencia", dijo Allan "Uno esperaría que no la hubiéramos visto necesariamente, porque es una correspondencia entre el Gobierno de la Mancomunidad de Naciones y Tennis Australia", agregó.

Asimismo, la primera ministra precisó que el permiso concedido por las autoridades sanitarias de Victoria solamente autoriza a Djokovic a participar en el torneo y solo entraría en vigor una vez que esté en Australia. "Puedes participar en el torneo si te han concedido un visado adecuado y esto es una responsabilidad del Gobierno de la Mancomunidad de Naciones", explicó.