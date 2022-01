El presidente de una empresa de inversiones pronostica que el bitcóin llegará pronto a su "momento puntocom"

En sus comentarios para Yahoo Finance Live, Gareth Soloway, presidente y director financiero de la empresa de inversiones estadounidense InTheMoneyStocks.com, se mostró escéptico sobre la capacidad del bitcóin de alcanzar los 100.000 dólares por unidad en un futuro previsible.

"A largo plazo me encantan las criptomonedas, me encanta el bitcóin. Pero los gráficos —y soy un técnico— simplemente no lo muestran", se lamentó.

Basándose en las observaciones de las fluctuaciones del valor del bitcóin, que actualmente cotiza a menos de 42.000 dólares, Soloway sostiene que la principal divisa digital puede sufrir pérdidas considerables.

"Para mí, el bitcóin lleva consigo un patrón de 'cabeza y hombros'. Lo creas o no, a principios de 2022 o 2023 podremos ver al bitcóin caer por debajo de los 20.000 dólares", opinó el inversor estadounidense. En análisis técnico, un patrón de 'cabeza y hombros' se utiliza para describir un gráfico que predice un cambio de una tendencia de alcista a bajista.

"El bitcóin y las criptomonedas verán su momento puntocom durante el próximo año o en dos", vaticinó Soloway, en referencia a la burbuja puntocom que cobró fuerza en 1997 y estalló a principios de este siglo, cuando cientos de empresas vinculadas a Internet, atraídas a la nueva forma de economía y negocios del conocimiento, quebraron al llegar a su pico.

No obstante, recordó que esta previsión no significa que el bitcóin esté condenado al fracaso. "En 5 años, el bitcóin fácilmente puede alcanzar los 100.000 dólares, probablemente incluso los 250.000 dólares", aseguró.