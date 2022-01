Roban NFT por valor de más de 2 millones de dólares al propietario de una galería de arte

Al propietario de una galería de arte neoyorquina le robaron 'tokens' no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) por un valor de más de 2 millones de dólares, informó este martes ARTnews.

"Me han hackeado. Todos mis simios han desaparecido", escribió Todd Krammer en un tuit publicado la semana pasada y que fue posteriormente eliminado. Una estafa de 'phishing' había vaciado su cartera de Ethereum de 15 NFT valorados en un total de 2,2 millones de dólares, incluyendo cuatro monos de la colección 'Bored Ape Yacht Club' ('Club Náutico de Monos Aburridos').

Sin embargo, poco después Krammer logró recuperar varios 'tokens' con la ayuda de los compradores y de la plataforma NFT OpenSea. "Nos tomamos muy en serio los robos y disponemos de políticas para cumplir con nuestras obligaciones con la comunidad y disuadir de los robos en el ecosistema en general", señaló la plataforma.

"El bien siempre vence al mal", resumió Krammer.

Los 'tokens' son una especie de análogo de valores en el mundo digital que se clasifican en fungibles, semifungibles y no fungibles. Los 'tokens' no fungibles son completamente únicos y no pueden intercambiarse debido a su singularidad como objetos con derechos de autor.