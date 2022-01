El tenista Djokovic publica un mensaje de agradecimiento a sus seguidores desde el hotel donde permanece detenido en Australia

El tenista serbio Novak Djokovic ha roto su silencio por primera vez desde que fuera detenido el pasado miércoles en el aeropuerto de Melbourne (Australia), tras serle denegado el visado de entrada en el país, y ha publicado un mensaje en las redes sociales.

"Gracias a la gente de todo el mundo por su apoyo continuo. Puedo sentirlo y lo aprecio mucho", escribió en una historia de su cuenta de Instagram, mientras permanece en un hotel de detención de inmigrantes a la espera de la confirmación de su visado.

Djokovic tenía previsto competir en el Abierto de Australia, pero las autoridades del país oceánico le impideron entrar, ya que "no había presentado las pruebas apropiadas para cumplir los requisitos de entrada". Al parecer, el tenista, que no está vacunado contra el covid-19 e intentaba entrar en el país con un visado que no permite las exenciones médicas.