La carta de un soldado que combatió en la Segunda Guerra Mundial es entregada a su esposa 76 años después

La carta que un soldado estadounidense envió desde Alemania a su madre en Massachusetts (EE.UU.) tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, ha sido entregada a su esposa 76 años después.

El sargento John Gonsalves tenía 22 años cuando escribió a su madre una carta el 6 de diciembre de 1945.

La misiva permaneció sin abrir durante tres cuartos de siglo, hasta que el año pasado fue hallada inesperadamente en una instalación de distribución del Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés) en Pittsburgh. Después de que los empleados de la agencia hicieran algunas averiguaciones, localizaron la dirección de la esposa del remitente, Angelina Gonsalves, que vive en Worburn, ciudad a la que iba destinada la carta originalmente.

Finalmente, la viuda del soldado recibió hace unos días la correspondencia. "No podía creerlo" dijo Angelina al medio BostonNews25. "¡Imagínate, setenta y seis años!", exclamó al contemplar la letra de su esposo, que murió en 2015.

"Querida mamá: Hoy he recibido otra carta tuya y me ha alegrado saber que todo está bien", reza la carta. "En cuanto a mí, estoy bien y me va bien. Pero en lo que respecta a la comida es bastante desagradable la mayor parte del tiempo", continúa.

El autor firma la carta y concluye: "Amor y besos, tu hijo Johnny. Nos vemos pronto, espero".

"Me encanta. Me encanta. Cuando pienso que son todas sus palabras, no puedo creerlo. Es maravilloso. Y siento que lo tengo aquí conmigo", comentó a CBS Boston Angelina, especialmente conmovida por el momento en que llegó la carta extraviada. "Fue una sensación extraña, él estaba con nosotros en la época de Navidad. Una de sus épocas favoritas del año", dijo.

Por su parte, los empleados del servicio postal adjuntaron a la correspondencia un mensaje propio en la que afirmaban que "entregar esta carta era de suma importancia" para ellos.