Decenas de pingüinos mueren en un zoo británico por un brote de malaria aviar

Estas aves son particularmente susceptibles a la enfermedad, ya que no tienen resistencia natural contra ella y tampoco es fácil identificarla a través de pruebas médicas.

Tres cuartas partes de la colonia de 69 pingüinos Humboldt del zoológico de Dudley (Reino Unido) han muerto a causa de un brote de malaria aviar, según lo anunció este jueves el establecimiento en su página oficial de Internet.

"La enfermedad parasitaria, que no puede transmitirse a los seres humanos ni a otras especies animales, se transmite por la picadura de mosquitos infectados", escribió el establecimiento, agregando que "no se ha podido detener el virulento brote", pese a "los grandes esfuerzos de los expertos veterinarios y de nuestros cuidadores de aves".

Según una portavoz del zoológico citado por medios locales, alrededor de 50 pingüinos han muerto, es decir el 70 % de la colonia. Sin embargo, la cifra podría aumentar.

Por su parte, el director del zoológico, Derek Grove, valoró los esfuerzos del equipo de expertos que ha dedicado años al cuidado de los pingüinos, en especial durante las últimas semanas, en las que les brindaron atención individual a las aves "las 24 horas del día" para "salvar la mayor cantidad posible".

"Desafortunadamente, los pingüinos son particularmente susceptibles a la enfermedad. ya que no tienen resistencia natural contra ella y tampoco es fácil identificarla a través de pruebas médicas", dijo Grove. Asimismo, explicó que no estaba claro "si el patrón climático inusual del año pasado ha influido", pues "un clima húmedo y bochornoso que no solo afecta la temporada de muda de los pingüinos, sino que también aumenta el riesgo de mosquitos".

En cualquier caso, destacó que lo importante ahora es "continuar tratando a las aves que quedan" poniendo en marcha "medidas preventivas adicionales" para evitar que algo así vuelva a ocurrir.

El zoológico de West Midlands inició su programa de cría de pingüinos de Humboldt con sólo cinco polluelos en 1991. Desde entonces, cuenta con una de las mayores colonias autosuficientes del país con la que ayuda a impulsar nuevos grupos en centros de todo el país.