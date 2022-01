Un hombre intenta atracar una tienda de compraventa de oro (pero la dueña le quita el cuchillo y lo hiere en la cara)

Un hombre de 22 años intentó atracar este sábado una tienda de compraventa de oro en Cartagena (Murcia, España), pero la dueña, Joana Beatriz, treinta años mayor, logró quitarle el cuchillo y lo hirió en la cara, informan medios locales.



El joven entró en el establecimiento sobre las 14:15 (hora local) y estuvo mirando joyas por algún tiempo. "Empezó a pedirme productos cada vez más caros y, de repente, sacó el cuchillo y amenazó con matarme", relató la mujer.

No obstante, tras un forcejeo, consiguió arrebatarle el arma blanca. "No pude ver si lo herí o no", señaló. Sin embargo, el atacante cogió un extintor y apenas logró golpearla en la cabeza. A continuación, la mujer se escondió y el sujeto se quedó tirado en el suelo hasta que le pidió que llamara a emergencias.

Beatriz asegura que, a pesar de que la puerta de la tienda estaba abierta, el joven decidió no irse del lugar y esperar a que llegara la ambulancia, cuyos socorristas les atendieron en el sitio a ambos. Ella presentaba un leve golpe en la cabeza y él un corte en el rostro, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital.

Posteriormente, tras ser dado de alta, agentes de la Policía Nacional arrestaron al delincuente por ser el presunto autor de un delito de robo con violencia, motivo por el que fue transportado a una comisaría local.

