"Fue un ataque a mi psique": Una tenista salpicada por el escándalo de Djokovic abandona Australia sin esperar la decisión de las autoridades

La tenista checa de dobles Renata Voracova viajó el sábado desde el aeropuerto de Melbourne (Australia) después de que las autoridades nacionales le revocaran el permiso de entrada al país debido a su estado de vacunación, informó el Ministerio de Exteriores checo.

Voracova, que había ingresado en diciembre y ya había competido en un evento de calentamiento en Melbourne después de que se le concediera inicialmente el acceso, optó por salir voluntariamente después de verse envuelta en el escándalo sobre la gestión de las exenciones médicas para los jugadores no vacunados que entran en el país oceánico para participar en el Abierto de Australia, que arranca el 17 de enero.

En este contexto, la deportista de 38 años fue retenida desde el jueves en el mismo hotel para inmigrantes que Novak Djokovic, campeón vigente del torneo, cuya disputa con las autoridades de inmigración ha sacudido al mundo del deporte en los últimos días.

Al igual que el tenista serbio, Voracova contaba con una exención de vacunación contra el coronavirus concedida por Tennis Australia, el organismo rector de este deporte en la nación, dado que ya se había enfermado con covid-19. En el Abierto de Australia solo se permite participar a tenistas totalmente vacunados o que tengan este tipo de permiso.

"Voracova abandonó Australia el sábado basándose en su propia decisión de poner fin a su participación en el torneo debido a complicaciones con sus visados", comunicó el Ministerio de Exteriores checo, citado por Reuters.

"La decisión no se basó en una expulsión del país", añadió el organismo, señalando también que aún no ha recibido respuesta de los funcionarios australianos a una consulta diplomática que se hizo el viernes.

Voracova sostiene que se le diagnosticó coronavirus a finales de 2020, cuando tenía previsto vacunarse. Posteriormente, solicitó y obtuvo una exención médica de la comisión independiente organizada por Tennis Australia.

Después de su detención por la Fuerza Fronteriza de Australia, la atleta intentó distanciarse de la que considera una postura dura de Djokovic. "No soy como Djokovic: no estoy completamente en contra de la vacunación. Como he dicho, nuestros casos son muy diferentes", declaró al medio checo idnes.cz.

La deportista asegura que hizo todo lo que le pidieron pero que, al parecer, Tennis Australia, le había engañado.

"Fue un ataque a mi psique. Me sentí muy mal cuando me dijeron que me iban a cancelar el visado. Incluso el abogado que me acompañaba me dijo que tenía todas las confirmaciones correctas", subrayó.

Mientras tanto, Djokovic se encuentra a la espera de la audiencia del próximo lunes, que aclararía definitivamente si será deportado o autorizado a defender su título.

Previamente, en respuesta a la anulación del visado de Djokovic, desde el Gobierno australiano anunciaron que las autoridades sanitarias del país oceánico comunicaron a Craig Tiley, jefe de Tennis Australia, que los jugadores no vacunados que habían superado el coronavirus no tienen derecho a una exención.