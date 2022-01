"No se deje engañar, señor presidente": El director de la agencia sanitaria de Brasil pide a Bolsonaro que se retracte de ataques infundados

El director de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa), Antonio Barra Torres, ha difundido este sábado una nota para Jair Bolsonaro, en la que pide al presidente de la nación que se abstenga de ataques infundados contra la agencia, recogen medios locales.

La nota de Barra Torres llega como respuesta a las recientes alegaciones expresadas por Bolsonaro durante una entrevista con TV Nova Nordeste el pasado 6 de enero, cuando el mandatario brasileño cuestionó la decisión de Anvisa de aprobar el uso de la vacuna anticovid de Pfizer en niños de 5 a 11 años.

"¿Usted va a vacunar a su hijo contra algo que, una vez contraído el virus, las posibilidades de morir son casi nulas? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es el interés de Anvisa detrás de esto?", se preguntó Bolsonaro.

Respondiendo a las acusaciones, Barra Torres recordó que, como oficial general de la Marina de Brasil, sirvió al país durante 32 años, basando su vida personal en "la austeridad y el honor". "Como médico, señor presidente, he tratado de anteponer la razón al sentimiento", escribe el alto cargo. "Como cristiano, señor presidente, traté de cumplir los mandamientos, aunque había abrazado la carrera de las armas. Nunca di falso testimonio", recalcó.

El también presidente de Anvisa indicó que Bolsonaro puede iniciar una investigación si posee pruebas en su contra.

"Si tiene información que suscite el más mínimo indicio de corrupción sobre este brasileño [Antonio Barra Torres], no pierda el tiempo ni se deje engañar, señor presidente. Ordene una investigación policial inmediata sobre mí o sobre cualquier persona que trabaje hoy en Anvisa, de la que me siento orgulloso de formar parte", reza el texto de la nota. "Ahora bien, si no tiene tal información o evidencias, ejerza la grandeza que su cargo exige y, por el Dios que usted tanto cita, retráctese", agregó Barra Torres.

"Estamos luchando contra el mismo enemigo y todavía queda mucha guerra por delante", reiteró el jefe de la agencia sanitaria en su escrito.