México: Supuestos integrantes del CJNG acusan en un video al Gobierno de Veracruz de mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa

Supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su brazo armado 'Los Cuatro Letras' acusaron en un video a las autoridades del estado mexicano de Veracruz de apoyar económicamente a su mayor rival, el Cártel de Sinaloa, informan medios locales.

En la grabación, que circula por las redes sociales desde este viernes, una veintena de presuntos miembros del CJNG apuntan con sus armas a diez personas arrodilladas con las manos detrás de la cabeza.

La persona interrogada en el video se identifica como Alejandro Roca Andrade, supuesto sobrino del secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, y acusa a su tío de apoyar al Cártel de Sinaloa.

"Mi tío me contactó hace unos meses —yo me encontraba en el estado de Quintana Roo—, me ofreció trabajo y me ofreció cinco millones de pesos (unos 245.000 dólares) para que yo fuera el enlace entre Julián Álvarez Vallejo y Pablo Mendoza, alias 'El Junior'", afirma el hombre en el video.

Cártel de Jalisco, Nueva Generación (#CJNG) levanta a integrantes Cártel de Sinaloa (#CDS), planeaban calentar la plaza de Papaloapan, Veracruz. Los interrogados fueron ejecutados. pic.twitter.com/4glbTAjxAw — BALAM. (@OfficialBalam) January 7, 2022

"Esto para reclutar a sicarios para el Cártel de Sinaloa y comenzar a calentar la plaza en la Cuenca del Papaloapan y toda la zona al secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado", agregó el supuesto sobrino del secretario de Gobierno, señalando que Gutiérrez Maldonado "no quiere problemas".

Asimismo, aseguró que al Cártel de Sinaloa le proporcionaron también armas, vehículos y drogas.

La grabación se difundió pocas horas después de que se hallaran nueve cuerpos en la autopista Cosoleacaque-La Tinaja, en el tramo que va de Rodríguez Clara a Isla, abandonados junto a un mensaje del CJNG para el secretario del Gobierno de Veracruz, acusado de presuntos vínculos con el cártel rival.