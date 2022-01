"No pediremos limosna": la Cancillería rusa advierte que Moscú no hará concesiones bajo presión en su diálogo con EE.UU. en Ginebra

Horas antes de las consultas que Rusia y Estados Unidos mantendrán este lunes en Ginebra sobre las garantías de seguridad en la región europea, el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, declaró a Interfax que "sería ingenuo" suponer que las negociaciones traerán avances rápidamente, a juzgar por las señales provenientes de Washington y de Bruselas en los últimos días.

"Tenemos expectativas realistas", señaló Riabkov, agregando que sus palabras tampoco significan que Rusia y EE.UU. no alberguen optimismo sobre los futuros contactos.

El representante de la Cancillería rusa aseguró que Moscú va a defender sus intereses nacionales y, en un comentario para RIA Novosti, recalcó que el Gobierno de su país no hará "ningunas concesiones" en Ginebra "bajo la presión y las amenazas" que se ejercen constantemente desde Occidente.

"No vamos allí a pedir limosna, vamos con una tarea claramente formulada que hay que resolver bajo aquellas condiciones que hemos formulado. Y ya está", subrayó el diplomático ruso. Según advirtió Riabkov, si los participantes de las negociaciones se niegan a tener en cuenta las prioridades de Rusia, no tendrá sentido continuar con el diálogo.

El viceministro de Exteriores agregó que durante las consultas en Ginebra la delegación rusa centrará su exigencia de seguridad en la no expansión de la OTAN hacia el este y en obtener garantías de que las fuerzas de la Alianza Atlántica no desplieguen sus armas ofensivas cerca de las fronteras de Rusia. No obstante, opinó que los participantes de las negociaciones, posiblemente, no querrán deshacerse de "todo aquello que la alianza ha creado, movida por las fobias antirrusas y todo tipo de falsas ideas sobre la esencia de la política rusa desde 1997".

"¿Acaso colocamos misiles cerca de las fronteras de EE.UU.?"

En su reciente rueda de prensa anual, el presidente ruso, Vladímir Putin, respondió a una periodista de SkyNews acerca de si Moscú puede dar "garantías incondicionales" de que no invadirá Ucrania, afirmando que su país no está amenazando a nadie y que los pasos del Kremlin no van a depender de las negociaciones, sino de la "seguridad incondicional de Rusia".

"¿Acaso colocamos misiles cerca de las fronteras de EE.UU.? No. Es EE.UU. el que ha llegado a nuestra casa con sus misiles y se encuentra en el umbral de nuestro hogar", enfatizó el mandatario ruso. "¿Es pedir demasiado no poner ningún sistema de ataque cerca de nuestra casa, qué tiene de raro?", se preguntó el mandatario.

"¿Y si hubiéramos puesto misiles en la frontera entre EE.UU. y Canadá? ¿O en México?", dijo Putin, recordando que, históricamente, EE.UU. tuvo "disputas territoriales" con su vecino del sur. "¿De quién era California? Y Texas, ¿ya se olvidaron?", añadió.