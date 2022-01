Moscú califica de "increíble", pero "difícil" la ronda preliminar a las consultas entre Rusia y EE.UU.

El viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, cree que ambas partes no van a "malgastar el tiempo" durante la fase principal de las negociaciones.

El viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, calificó de "increíble" su reunión con la subsecretaria de Estado de EE.UU., Wendy Sherman, celebrada este domingo en Ginebra (Suiza) en vísperas de las consultas sobre las garantías de seguridad en la región europea que Moscú y Washington mantendrán este lunes.

"Nos enfrascamos en la materia de los asuntos próximos. La conversación fue difícil, no puede ser fácil […] Creo que mañana no vamos a malgastar el tiempo. Nunca pierdo mi optimismo, siempre me guío por él", subrayó el alto diplomático en sus declaraciones ante los periodistas.

Poco antes, esta jornada Riabkov declaró que "sería ingenuo" suponer que las negociaciones traerán avances rápidamente, a juzgar por las señales provenientes de Washington y de Bruselas en los últimos días. En paralelo, aseguró que Moscú no hará "ningunas concesiones" en Ginebra "bajo la presión y las amenazas" que se ejercen constantemente desde Occidente.