El tío de Novak Djokovic habla de la "pesadilla" del tenista en Australia y lo compara con "un animal en una trampa"

"No entiendo a los políticos australianos, por qué no quieren que juegue al tenis", asegura Goran Djokovic.

Goran Djokovic, tío del tenista serbio Novak Djokovic, habló con RT sobre el destino de su sobrino, quien este lunes fue liberado de un hotel de detención de inmigrantes en Melbourne luego de que el Tribunal Federal de Australia anulara la decisión de cancelar su visado.

El 20 veces ganador de torneos de Grand Slam tenía previsto competir en el Abierto de Australia —que se celebra entre los días 17 y 30 de enero— y llegó el pasado 5 de enero al aeropuerto de Melbourne, pero no se le permitió entrar en el país. El sábado pasado se supo que Djokovic, que no está vacunado, había dado positivo por covid-19 en una prueba PCR realizada el 16 de diciembre. En este contexto, las autoridades migratorias decidieron cancelar su visado argumentando que "la infección previa por covid-19 no es considerada como una contraindicación médica para la vacunación contra el covid-19 en Australia".

Al respecto, Goran enfatizó en que su sobrino no es una amenaza para nadie y que es su "elección personal" no querer vacunarse. "Tuvo coronavirus en diciembre. Ha tenido coronavirus dos veces, tiene anticuerpos en la sangre. Esta es su elección, una elección personal. Tal vez en el futuro, pero por ahora no está vacunado", afirmó.

En cuanto al futuro inmediato de Djokovic, su tío confirmó que, aunque no se encuentra retenido, "existe la amenaza de arresto". "Hablé con él temprano esta mañana después de que ganó el caso en la corte. Inmediatamente comenzaron a amenazarlo con que lo arrestarían nuevamente", comentó Goran, añadiendo que, según lo último que sabía, el tenista "se siente bien" y "va camino a la cancha para empezar a practicar".

Goran, quien también es vicepresidente de la Federación de Tenis de Serbia, confesó que toda esta situación ha sido "una pesadilla" tanto para la familia como para el propio deportista. Asimismo, expresó su descontento y tristeza para con el Gobierno australiano, al que acusó de haberle hecho "cosas muy malas" a Djokovic. "[Novak] está como un animal en una trampa, como un lobo en la montaña. Es increíble lo que le está haciendo la gente del Gobierno", subrayó.

El hecho de que el tenista haya ganado el juicio no le garantiza su participación en el Abierto de Australia. El ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, afirmó que el tema de la deportación de Djokovic aún se estaba considerando, pero que no se tomaría una decisión antes del martes. Si esto sucede, al tenista se le prohibiría la entrada a Australia durante tres años.

"Esto no es justo, un torneo o Grand Slam sin Novak no es lo mismo. Esto no es un Grand Slam. Por lo que hacen en este momento, ya no merecen tener un Grand Slam. Esto es lo que pienso", dijo Goran, quien teme que en el peor de los casos su sobrino no vuelva a jugar en ese país.

Goran reiteró el "horror" de este contratiempo y lo "terrible" que resulta. No obstante, a pesar de este desfavorable comienzo deportivo de Novak, su tío aspira a que el serbio gane, si no es en Australia, en uno de los tres Gram Slam de este 2022. "Seguro que ganará uno de los Grand Slams este año. Goza de buena salud, no es una amenaza de salud pública para nadie. Sin duda, es uno de los atletas más saludables del mundo. Está bien, está haciendo su trabajo, que es jugar al tenis. No entiendo a los políticos australianos, por qué no quieren que juegue al tenis", concluyó.