Una joven revela en TikTok que fue drogada, apuñalada 21 veces por el padre de sus hijos y abandonada en una zanja en México

Una de las últimas tendencias que se ha popularizado en TikTok en las últimas semanas consiste en que los usuarios cuentan algunas de las cosas más raras que han hecho por amor. De entre los cientos de historias compartidas, la de una chica que fue apuñalada en más de 20 ocasiones por el padre de sus hijos para luego ser abandonada en una importante avenida del Estado de México, llama la atención no solo por la impactante experiencia, sino, también, por los comentarios que la mujer ha recibido.

Según contó Yajaira García en una publicación hecha el fin de semana pasado, a finales de mayo del 2020 aceptó acompañar a Juan García Langarica, el papá de sus hijos, uno de sus amigos y su sobrino a recoger un auto. Puesto que en ese momento intentaban reconciliarse tras haberse separado, ella no tuvo motivos para desconfiar.

Durante el trayecto "me drogaron con algo que pusieron en mi bebida y, sin piedad, él [Juan] me dio 21 puñaladas en la parte superior del cuerpo", relató la víctima, quien en otra publicación dijo que fueron 23. Además, señaló que ambos acompañantes alentaban a su expareja a continuar hiriéndola hasta terminar con su vida.

Tras el ataque, y con múltiples heridas de arma blanca la mujer fue abandonada en una zanja ubicada en una importante avenida del municipio de Tlalnepantla.

La historia de García no pasó desapercibida en redes sociales, donde los internautas, en su mayoría, se solidarizaron con la 'tiktoker' y lamentaron la agresión. Asimismo, condenaron el hecho de que Juan García y su amigo se hayan dado a la fuga y continúen en libertad. Hasta el momento, el sobrino del agresor es el único que ha sido capturado, acusado de tentativa de feminicidio.

No obstante, Yajaira recibió una serie de comentarios de internautas que ponían en duda lo ocurrido. "No te creo hasta ver las cicatrices y una publicación de ese suceso", escribió uno de los usuarios. "Si lo hizo fue porque te lo merecías, no te lo iba a hacer así porque sí", comentó otro. "Me contrato para terminar lo que él no pudo hacer bien", se puede leer en otro de los mensajes.

Ante esta situación, la víctima respondió con una serie de vídeos, algunos de los cuales ya fueron eliminados, en los que muestra las cicatrices resultantes del ataque, documentación oficial que prueba que recibió atención médica, así como algunas páginas de la carpeta administrativa de la investigación.

Entre enero y noviembre del 2021, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 922 víctimas de feminicidio en México, un aumento del 3,25 % respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, se documentaron 2.540 muertas por homicidio doloso, con lo que se obtiene un total acumulado de 3.462 mujeres asesinadas, es decir, un promedio que sobrepasa 10 al día.